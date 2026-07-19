Declan Rice establece un nuevo récord en la historia de Inglaterra: Kane y Beckham superados

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Declan Rice establece un nuevo récord en la historia de Inglaterra: Kane y Beckham superados

El centrocampista de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Declan Rice, no solo contribuyó a la victoria en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026, sino que también abrió una nueva página en la historia del fútbol nacional. En el encuentro contra Francia, que se convirtió en un espectáculo goleador con un marcador de 6-4, Rice saltó al campo con el brazalete de capitán, logrando superar a estrellas legendarias como Harry Kane y David Beckham. Así lo informa Goal.com informa .

En este partido disputado en Miami, Declan Rice abrió el marcador en el minuto 2 y posteriormente asistió en el gol de Ezri Konsa. Según la BBC, Rice se convirtió en el primer jugador inglés en marcar y dar una asistencia en su debut como capitán en una Copa Mundial. Anteriormente, capitanes como Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard y Harry Kane habían registrado actuaciones productivas en sus debuts, pero solo Kane, en el partido de 2018 contra Túnez, logró marcar dos goles, acercándose al resultado de Rice.

Resultados históricos y el sabor de la victoria

Para Declan Rice, este encuentro fue su partido número 80 con la selección nacional. Su gol, marcado a los 2 minutos y 14 segundos, fue registrado como el segundo gol más rápido en la historia de Inglaterra en Copas Mundiales. El récord en este aspecto sigue perteneciendo a Bryan Robson, quien marcó contra Francia en 1982 a los 27 segundos. El equipo dirigido por Thomas Tuchel prácticamente sentenció el partido al anotar cuatro goles sin respuesta en la primera mitad.

Además, Rice se convirtió en el decimocuarto jugador en liderar a la selección de Inglaterra como capitán en partidos de la Copa Mundial. Se unió a una prestigiosa lista que incluye a leyendas como Bobby Moore y Billy Wright. Debido a que el entrenador Thomas Tuchel realizó siete cambios en el once inicial para el partido por el tercer puesto, el brazalete de capitán fue confiado a la estrella del Arsenal en lugar de Harry Kane, quien recibió descanso.

La amarga realidad detrás de la victoria

Aunque se obtuvo la medalla de bronce, Declan Rice no ocultó su descontento con el resultado general del equipo durante la entrevista. Según sus palabras, la selección de Inglaterra ya está cansada de las participaciones "honorables" en cuartos o semifinales. "Estamos cansados de decir que estamos orgullosos de llegar a semifinales. Queremos ganar con Inglaterra", enfatizó el centrocampista.

El jugador admitió que la derrota en semifinales ante Argentina sigue siendo dolorosa. En su opinión, el equipo está muy cerca de grandes victorias y solo pequeños detalles impiden el campeonato. El entrenador asistente de Inglaterra, Anthony Barry, también habló sobre el estado mental de los jugadores, reconociendo que salieron al campo con el "corazón herido", pero aun así pudieron mostrar voluntad.

Esta victoria permitió a Inglaterra cerrar el Mundial 2026 de manera positiva. Los jugadores jóvenes y experimentados del equipo, especialmente líderes como Declan Rice, demostraron una vez más que están listos para luchar por el título principal en futuros torneos.

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