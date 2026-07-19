Holloway pone un ultimátum a la UFC: ¿quién será el siguiente?

El ex campeón de la UFC Max Holloway ha revelado dos escenarios para su próxima pelea. Si el tercer enfrentamiento contra Conor McGregor no se concreta, el luchador estadounidense exige un combate contra Justin Gaethje por el cinturón de peso ligero.

Esta idea no es solo una simple pretensión al título. El anterior combate entre Holloway y Gaethje terminó con uno de los nocauts más famosos en la historia de la UFC.

«Denme finalmente la pelea por el título»

Holloway se dirigió a la dirección de la UFC, enfatizando que merece una oportunidad por el campeonato.

«Denme finalmente la pelea por el título. Justin Gaethje y yo tenemos nuestra propia historia. Todos saben que será una verdadera guerra de pie. Entonces, ¿por qué no organizar este combate?» declaró.

Gaethje es actualmente el campeón vigente de peso ligero de la UFC. Por lo tanto, una posible revancha no sería solo un choque mediático, sino una pelea por el cinturón principal.

Su primer combate hizo historia

Holloway y Gaethje se enfrentaron por el cinturón BMF en el UFC 300 en abril de 2024. Dominando durante cinco asaltos, Holloway invitó a su oponente a un intercambio abierto de golpes en los últimos segundos.

A un segundo del final, conectó un nocaut brutal a Gaethje. Este episodio se convirtió en uno de los finales más icónicos en la historia de la UFC.

Ahora que Gaethje posee el título, la revancha tiene una importancia especial para ambos: Holloway busca ser campeón en una segunda categoría, mientras que Gaethje quiere vengarse de una de sus derrotas más duras.

¿Qué pasará con la tercera pelea contra McGregor?

Holloway venció recientemente a Conor McGregor en el UFC 329. La pelea se detuvo por nocaut técnico al minuto 1:09 del primer asalto después de que el irlandés sufriera una lesión en la rodilla.

McGregor expresó más tarde su deseo de una tercera pelea contra Holloway. Sin embargo, le espera una operación y un largo proceso de recuperación. Dana White también ha dicho que es demasiado pronto para hablar de esta revancha.

Por eso el plan de Holloway es claro: si McGregor no puede volver pronto, quiere ir directo a la pelea por el título contra Gaethje sin perder tiempo.

¿Qué opción elegirá la UFC?

La revancha contra Gaethje parece lógica desde el punto de vista deportivo: tienen historia, el primer combate generó gran interés y Holloway ya ha derrotado al campeón.

Sin embargo, existen otros aspirantes al título de peso ligero. Por lo tanto, la exigencia de Holloway no garantiza automáticamente que se programe el combate.

La decisión está ahora en manos de la UFC: ¿esperará Holloway a McGregor o se organizará otra «guerra de pie» por el cinturón contra Gaethje? Esta revancha tiene todo: hype, historia y cuentas pendientes. Solo falta una firma.