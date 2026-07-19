Bellingham revela el próximo objetivo de Inglaterra tras el bronce

La selección nacional de Inglaterra terminó la Copa Mundial 2026 con una victoria sobre Francia y una medalla de bronce. Jude Bellingham admitió que este resultado no era el objetivo original del equipo, pero lo calificó como una base sólida para futuros grandes planes.

Los «Three Lions» ganaron 6-4 en un partido dramático con 10 goles. Este es el mejor resultado de Inglaterra en una Copa Mundial desde el título de 1966.

«No vinimos aquí por el bronce»

Según las palabras citadas por Fabrizio Romano, Bellingham destacó que los jugadores merecían terminar el torneo con un buen sabor de boca.

«Este equipo merecía plenamente terminar la temporada con este ánimo. Por supuesto, no vinimos aquí por este resultado en particular».

El objetivo principal de Inglaterra era llegar a la final y luchar por el título mundial. Sin embargo, Thomas Tuchel y sus pupilos fueron derrotados 1-2 por Argentina en semifinales, perdiendo la oportunidad de llegar al partido decisivo.

Bellingham califica el bronce como una base importante

En opinión del jugador, el mejor resultado desde 1966 debería dar confianza a Inglaterra antes de los próximos torneos.

«La mejor actuación desde 1966 es una base sólida para construir los planes futuros».

En el partido contra Francia, Bellingham también marcó un gol. En el encuentro donde Bukayo Saka anotó un hat-trick, Declan Rice y Ezri Konsa también perforaron la portería rival. Así, Inglaterra obtiene por primera vez la medalla de bronce de la Copa Mundial.

Agradecimiento especial a los aficionados

Bellingham también se dirigió a los aficionados ingleses que apoyaron al equipo durante todo el torneo.

«Una vez más, agradezco a los aficionados de la selección inglesa. Este verano fue memorable en muchos sentidos. Fue una experiencia muy agradable».

Aunque Inglaterra no pudo llegar a la final, demostró contra Francia que pudo recuperarse mentalmente tras la derrota en semifinales. Ahora, Tuchel tiene la tarea de convertir esta medalla de bronce no en un resultado único, sino en el comienzo de una nueva etapa.

¿Cuándo comienza la final de la Copa Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026, en la que participaron 48 selecciones por primera vez en la historia, se celebró en Estados Unidos, Canadá y México. España y Argentina se enfrentarán por el título en el partido decisivo.

La final comenzará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 15:00 hora local. Esto corresponde a las 00:00 de la noche del 19 al 20 de julio hora de Taskent.

Inglaterra termina el Mundial con el bronce. Las palabras de Bellingham sugieren que el equipo ve este resultado no como una meta, sino como un punto de partida para el siguiente gran paso.