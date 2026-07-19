Toni Kroos lanza un pronóstico tajante antes de la final: ¿Es suficiente Messi?

El excentrocampista de la selección alemana, Toni Kroos, considera a España como favorita para la final de la Copa del Mundo 2026. Según su opinión, si la «Roja» marca primero, la situación podría volverse casi incontrolable para Argentina.

Sin embargo, el campeón del mundo de 2014 no descartó por completo a los argentinos. La razón es sencilla: la gran fortaleza mental del equipo y Lionel Messi.

«Si España marca el primer gol, se acabó»

Kroos destacó que, una vez que España toma ventaja en el marcador, se convierte en un equipo extremadamente peligroso en el control del balón y la presión sobre el rival.

«Si España marca primero, puedes olvidarte de la victoria. Luego meterán otros tres o cuatro», afirmó Kroos.

Según el exfutbolista, Argentina podría tener dificultades para encontrar soluciones ante la velocidad y el control de juego español en tal escenario. Kroos predijo así que el primer gol de la final será determinante.

Una valoración dura sobre Argentina

Kroos también admitió abiertamente que no considera a Argentina un equipo superior a Alemania. Pero esto no significa que subestime las posibilidades de los pupilos de Lionel Scaloni .

Destacó que la mayor virtud de los actuales campeones del mundo es su estabilidad mental. Durante el torneo, Argentina ha logrado obtener resultados incluso en situaciones complejas y mantener su juego bajo presión.

«La preparación mental de Argentina es extremadamente alta. Además, tienen a Messi», dijo la leyenda del fútbol alemán.

Kroos notó el cambio en Messi

El excentrocampista del Real Madrid señaló que, con el paso de los años, Messi depende más de su inteligencia futbolística que de sus capacidades físicas.

Kroos confesó que pensaba que el Mundial 2022 sería la última Copa del Mundo de la estrella argentina. Pero a sus 39 años, Messi llevó a su equipo a una nueva final cuatro años después.

«Veo que la inteligencia futbolística de Messi sigue creciendo», aseguró Kroos.

Con ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial 2026, Messi se ha convertido en uno de los jugadores clave de Argentina. El seleccionador español, Luis de la Fuente, incluso admitió que un marcaje individual sobre él sería casi ineficaz.

¿Podrá Argentina poner fin a la racha de España?

España llegó a la final invicta y mantiene una racha de 37 partidos sin conocer la derrota. El equipo solo ha encajado un gol durante el torneo. Argentina, como vigente campeona, busca su segundo título consecutivo y el cuarto de su historia.

Según el pronóstico de Kroos, la clave de la final será el primer gol. Si España abre el marcador, podría controlar el partido mediante la posesión. Argentina, por su parte, confiará en la genialidad de Messi, su experiencia en grandes citas y su carácter colectivo.

¿La pregunta principal ahora es: logrará España la ventaja temprana que espera Kroos o Messi volverá a desafiar la lógica del fútbol?