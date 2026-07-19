¿Kane a Arabia Saudí? El Al-Hilal da el primer paso

El máximo goleador del Bayern de Múnich, Harry Kane, podría continuar su carrera en Arabia Saudí. Según los informes, el Al-Hilal ha iniciado contactos preliminares con los representantes del delantero inglés.

Sin embargo, esto no es un traspaso cerrado. Kane no ha tomado una decisión definitiva y no se han confirmado negociaciones oficiales entre los clubes.

El Al-Hilal busca primero el visto bueno de Kane

Según el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí se ha dirigido a los representantes de Kane para explorar las posibilidades de un posible acuerdo.

Se espera que se le presente al delantero el proyecto deportivo y las condiciones financieras del Al-Hilal. Kane quiere estudiar la oferta detalladamente antes de decidir sobre su futuro.

Por ahora, el Al-Hilal no ha contactado directamente con el Bayern de Múnich. Los saudíes quieren conocer primero la postura del jugador sobre el traspaso.

¿Es efectiva la cláusula de 65 millones de euros?

Los informes señalan que existe una cláusula de rescisión de 65 millones de euros en el contrato de Kane. No obstante, es dudoso que dicha cláusula pueda activarse automáticamente en este momento.

Según informaciones previas, el jugador debía notificar al Bayern su deseo de salir antes del 31 de enero para que esa cifra fuera válida en el verano de 2026. Posteriormente, se informó que Kane decidió no hacer uso de esa opción. Por tanto, el Al-Hilal probablemente tendrá que negociar el traspaso por separado con el club muniqués.

El Bayern quiere retener a su delantero

El contrato actual de Kane se extiende hasta el verano de 2027. La directiva del Bayern no oculta su deseo de prolongar la colaboración con el jugador. El presidente del club, Herbert Hainer, ha declarado que la relación entre ambas partes es positiva.

Las últimas noticias indican que Kane no tiene prisa por abandonar Europa y se inclina por la opción de quedarse en el Bayern. Por ello, el club saudí deberá presentar una oferta deportiva y económica muy potente.

Un gran traspaso requiere el acuerdo de tres partes

Para fichar a Kane, el Al-Hilal debe obtener el consentimiento del futbolista, acordar el salario y las condiciones contractuales, y luego negociar el precio del traspaso con el Bayern.

En esta etapa, el interés del club saudí es serio, pero es prematuro concluir que el acuerdo está cerca. Se ha dado el primer paso, pero en términos futbolísticos, el balón ni siquiera ha llegado al área.