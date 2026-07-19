La policía de Kazajistán utiliza por primera vez un perro robot: cuatro infractores detenidos

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La policía de Kazajistán utiliza por primera vez un perro robot: cuatro infractores detenidos

En el vecino Kazajistán comienza una nueva era en el mantenimiento del orden público y la identificación de delincuentes. El Ministerio del Interior del país anunció que, por primera vez en su historia, utilizó un perro robot equipado con IA durante eventos públicos. Esta innovación tecnológica demostró su eficacia desde la primera prueba, informa Ixbt.com informa .

El suceso tuvo lugar durante las celebraciones del Día de los Metalúrgicos, que se llevaron a cabo los días 17 y 18 de julio en la región de Karaganda. Más de 115 000 ciudadanos participaron en este evento masivo, lo que supuso una gran responsabilidad para los agentes de policía a la hora de garantizar la seguridad. Fue en este proceso donde la robótica moderna brindó un apoyo cercano a las fuerzas del orden.

Según el servicio de prensa del Ministerio del Interior de Kazajistán, los perros robot de servicio están totalmente integrados en la base de datos unificada de la policía. Esto permite al robot comparar en tiempo real a las personas captadas por su cámara con los datos de la base y reconocer instantáneamente a individuos buscados o bajo vigilancia.

Resultados prácticos de la IA

Durante el evento, el perro robot identificó y permitió la detención de cuatro infractores. Entre ellos se encontraba una persona que evadía el pago de pensiones alimenticias y dos individuos con deudas ante el Estado. Además, el robot logró localizar entre la multitud a un hombre con antecedentes penales que había violado la restricción judicial de no abandonar su lugar de residencia.

Actualmente, la policía ha tomado las medidas legales correspondientes contra todos los detenidos. Esta experiencia demuestra que la IA y la robótica ofrecen resultados superiores en el análisis rápido de detalles que son difíciles de detectar para el ojo humano.

Se espera que la llegada de estas tecnologías de vanguardia al sector de la seguridad en Asia Central transforme por completo el sistema en el futuro. La policía de Kazajistán, tras evaluar esta operación como un éxito, planea utilizar perros robot en otros grandes eventos próximamente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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