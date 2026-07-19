EE. UU. autoriza la implementación industrial de tecnología para extraer uranio del agua de mar

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) ha otorgado una licencia a la empresa SuperCritical Materials, con sede en Austin, para el uso comercial de una tecnología de extracción de uranio a partir del agua de mar. Este método innovador, desarrollado en los laboratorios nacionales del ministerio, se aplicará ahora a escala industrial. Este paso tiene una importancia estratégica en un momento en que la demanda de combustible nuclear aumenta en el mercado energético mundial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta tecnología fue creada por expertos del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Se basa en la recolección de uranio disuelto en el agua de mar mediante materiales adsorbentes especiales. SuperCritical Materials obtuvo el derecho de implementar este sistema no solo en EE. UU., sino también en países aliados en el futuro.

Reservas oceánicas ilimitadas

Según las estimaciones de la empresa, el océano mundial contiene aproximadamente 4.500 millones de toneladas de uranio disuelto. Esto es varias veces superior a todas las reservas terrestres conocidas. Hasta ahora, la extracción de uranio del agua de mar había demostrado su eficacia en condiciones de laboratorio, pero el alto costo del proceso y las dificultades para ampliarlo a escala industrial habían impedido su popularización.

Según ixbt.com, la activación de este proyecto está vinculada al aumento de las inversiones en energía nuclear en EE. UU. El desarrollo de tecnologías de AI, el crecimiento de los centros de datos (data-centers) y las capacidades de producción que consumen mucha energía han disparado la demanda de electricidad.

Independencia estratégica y nuevas oportunidades

Actualmente, el sector de la energía nuclear se enfrenta no solo a la construcción de nuevos reactores, sino también a la tarea de ampliar toda la cadena de suministro, desde la extracción del combustible hasta su enriquecimiento. SuperCritical Materials planea hacer que la tecnología sea económicamente eficiente utilizando los avances en la química de adsorbentes y la ciencia de materiales.

Los representantes de la empresa señalan que este enfoque no se limita solo al uranio. Este método también se puede aplicar para extraer otros materiales importantes y raros del agua de mar. Esto reducirá la dependencia de EE. UU. de las importaciones de recursos estratégicos y fortalecerá la cadena de suministro interna.

Sin embargo, para pasar de las pruebas de laboratorio a la producción industrial completa, la empresa debe reducir el costo del producto a un nivel competitivo. Además, se requiere confirmar en la práctica la eficacia a largo plazo de la tecnología en condiciones a gran escala. Si se logran estos objetivos, podría comenzar una nueva era en el mundo de la energía.