Christopher Nolan califica a la IA como un « caballo de Troya transparente »

Uno de los directores más influyentes de Hollywood, el ganador del Oscar Christopher Nolan, ha expresado su postura crítica ante el rápido desarrollo de las tecnologías de IA. El director, que actualmente domina las pantallas con su nueva película « Odisseya », comparó esta tecnología con un regalo peligroso para la humanidad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista para el canal de YouTube HugoDécrypte, Nolan comparó la IA con el « caballo de Troya » de las leyendas griegas. Sin embargo, según el director, la situación actual es diferente. « Creo que la IA es un caballo de Troya en el que todos saben que los griegos están dentro. Es como un caballo transparente, hecho de cristal », subrayó, señalando que los peligros de la tecnología no están ocultos.

Según Nolan, a lo largo de su carrera no ha visto otra tecnología tan rechazada por el público, especialmente por la generación más joven. El director calificó la reacción negativa de los jóvenes ante los vídeos de IA en Internet, a los que llaman « AI slop » (basura de IA), como una señal de escepticismo saludable.

Progreso tecnológico y seguridad creativa

Christopher Nolan participa activamente en la lucha contra la IA, no solo como director, sino también como miembro influyente de la Directors Guild of America (DGA). Durante las huelgas de guionistas y actores en Hollywood en 2023, el tema de la IA generativa fue uno de los puntos centrales. El sindicato logró incluir en sus últimos contratos cláusulas que protegen a los creadores de las amenazas de esta tecnología.

Es bien sabido que Nolan tiene un enfoque conservador hacia la tecnología. No utiliza smartphones y prefiere la película tradicional a las cámaras digitales. Su película « Odisseya » fue la primera obra cinematográfica rodada íntegramente con película y cámaras Imax. Según el director, los sistemas digitales aún no pueden ofrecer una imagen al nivel de la percepción del ojo humano.

Nolan no se considera un « tecnófobo », sino un « tecno-escéptico ». Le preocupa que las nuevas tecnologías se introduzcan a menudo a costa de sistemas existentes y aún eficaces. « Hemos llegado al punto en nuestro campo de tirar al bebé con el agua de la bañera. Casi perdimos la película », afirma, según una cita de ixbt.com.

Según el director, no se debe confiar ciegamente en ninguna tecnología nueva, sino cuestionar los objetivos de quienes la presentan. Solo así se podrán obtener los mejores resultados para la humanidad. Se espera que esta declaración de Nolan intensifique los debates globales sobre la integración de la IA en el arte y la vida cotidiana.