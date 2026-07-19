Transmisión en vivo del partido España contra Argentina

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90+6 El árbitro Slavko Vincic mostró tarjeta amarilla al argentino Cristian Gabriel Romero por conducta antideportiva en el banquillo.

90+3 Nico Williams lanzó un gran disparo desde fuera del área, pero Emiliano Martínez protegió bien su portería y rechazó el balón.

90+3 Enzo Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Argentina terminará el partido con un jugador menos.

90+3 Giuliano Simeone envió un pase al área de Argentina, pero Unai Simón resolvió la situación con atención.

90+2 Falta sobre Aymeric Laporte. El árbitro detiene el juego y señala tiro libre a favor de Argentina.

90+1 El árbitro Slavko Vincic pita y detiene el juego por una falta de Ferran Torres.

90+1 Cuatro minutos de tiempo añadido en la segunda parte.

89 Rodri dispara desde larga distancia, pero el balón se va por encima del travesaño.

87 Ferran Torres intentó disparar desde dentro del área, pero el balón salió rozando el poste.

87 Se realizaron un total de 8 tiros a puerta contra las porterías de ambos equipos.

86 Al minuto 86 del partido, los equipos han realizado un total de 8 tiros a puerta.

85 Ferran Torres envió el balón al área, pero los defensores argentinos estuvieron atentos y despejaron el peligro.

84 Enzo Fernández fue demasiado duro en la disputa del balón y el árbitro Slavko Vinčić señaló la falta.

83 El centrocampista argentino Enzo Fernández ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

82 El centrocampista de la selección argentina Enzo Fernández ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

81 El jugador de la selección argentina Giuliano Simeone cometió una falta durante un ataque.

81 ¡Emiliano Martínez hizo una parada espectacular! Aymeric Laporte remató de cabeza un centro al área, pero el portero despejó el balón.

81 Los jugadores de España jugaron el córner en corto. El balón fue entregado a un compañero cercano.

80 Pedro Porro intentó pasar a un compañero, pero el defensa bloqueó el balón. España lanzará un córner.

78 Nico Williams ejecutó el córner, pero el balón no llegó a ninguno de sus compañeros.

78 Pau Cubarsí disparó desde fuera del área hacia la portería de España, pero Emiliano Martínez detuvo el balón.

77 Lamine Yamal intentó centrar al área, pero los defensas de España despejaron el peligro.

77 Pau Cubarsí disparó desde fuera del área, pero Emiliano Martínez logró atajar el balón.

77 Pedri disparó desde fuera del área, pero Emiliano Martínez hizo una gran parada para evitar el gol.

76 80 663 espectadores siguen el partido de hoy en el estadio.

76 El centrocampista de la selección argentina Leandro Paredes cometió una falta muy dura sobre su rival, pero el árbitro no lo sancionó.

75 Cambio en la selección de España: sale Álex Baena, entra Nico Williams.

75 Cambio en la selección española: entra Mikel Merino por Dani Olmo.

73 El argentino Giuliano Simeone intentó pasar desde fuera del área, pero los defensas españoles cortaron el ataque.

71 Cambio en Argentina: Rodrigo de Paul abandona el campo, entra Giuliano Simeone.

71 Cambio en Argentina: Cristian Gabriel Romero abandona el campo, entra Facundo Medina.

70 El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha realizado un cambio: Giuliano Simeone entra en lugar de Rodrigo de Paul.

70 El árbitro detuvo el juego, Facundo Medina entra al campo por Argentina en lugar de Cristian Gabriel Romero.

68 El árbitro ha concedido una breve pausa para que los jugadores se hidraten.

67 El español Ferran Torres saltó por encima de los defensas y remató a puerta, pero Emiliano Martínez intervino con seguridad para evitar el gol.

67 Los defensas de Argentina despejaron el saque de esquina de Lamine Yamal.

66 Álex Baena envió un centro peligroso al área de España, pero los defensas despejaron el balón. España ejecutará otro saque de esquina.

65 Alex Baena ejecutó un tiro de esquina para España, pero los defensores argentinos despejaron el peligro.

65 Lamine Yamal envió un centro al área, pero los defensas despejaron el balón. Los españoles ejecutarán un tiro de esquina.

65 Lamine Yamal lanzó un córner para España, pero los defensas despejaron el balón fácilmente.

64 Dani Olmo dispara desde fuera del área. Emiliano Martínez atrapa el balón sin problemas, España gana un córner.

63 Lamine Yamal intentó regatear a su rival con España, pero los defensas lograron despejar el balón.

62 Nicolás Otamendi (Argentina) cometió una falta y el árbitro Slavko Vincic detuvo el juego.

62 Cambio en España: se retira Mikel Oyarzabal, entra Ferran Torres.

62 Cambio en la selección española: se retira Fabián Ruiz, entra Pedri.

61 Alex Baena envió un pase al área, pero los defensas despejaron el balón.

61 El tiro libre de Lamine Yamal se estrelló en la barrera visitante.

60 Leandro Paredes cometió falta. Slavko Vincic, que seguía la jugada de cerca, pitó y señaló tiro libre a favor de España.

58 Cambio en Argentina: se retira Gonzalo Montiel, entra Nahuel Molina.

58 Pedro Porro intentó buscar a un compañero en el área, pero el pase fue demasiado fuerte.

57 Pedro Porro centró al área para su compañero de España, pero el balón salió con demasiada fuerza.

57 Álex Baena juega el córner en corto con un compañero, no realiza el centro al área.

56 Julián Álvarez fue amonestado por el árbitro tras una falta. El argentino recibió tarjeta amarilla.

56 Dani Olmo encontró espacio y trató de centrar al área. Sin embargo, un defensor tocó el balón para despejar el peligro, España gana un córner.

55 Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz intentaron jugar en corto para España, pero los defensores de Argentina lograron recuperar el balón.

54 Alex Baena fue amonestado por el árbitro Slavko Vincic tras cometer una falta. El centrocampista español jugó con demasiada dureza.

54 Pedro Porro cometió una falta con España. El árbitro Slavko Vincic detuvo el juego y tomó el control de la situación.

52 El jugador argentino Leandro Paredes ha sido amonestado con tarjeta amarilla. El árbitro sancionó al jugador por su conducta antideportiva.

52 El árbitro mostró tarjeta amarilla al centrocampista de la selección argentina Leandro Paredes.

51 El internacional español Álex Baena cometió falta en la disputa por el balón, el árbitro Slavko Vincic señaló la infracción.

50 El árbitro Slavko Vincic señaló la falta de Álex Baena sobre su rival y pitó.

48 Lionel Messi lanzó el córner, pero los defensas españoles despejaron el balón.

47 Leandro Paredes envió un pase hacia adelante, pero los defensas españoles cortaron el balón. Argentina ejecutará un tiro de esquina.

46 Alex Baena disparó desde fuera del área, pero Emiliano Martínez atrapó fácilmente su débil remate hacia la esquina inferior derecha.

46 Cambio en Argentina: sale Nicolás González, entra Leandro Paredes.

46 El árbitro dio el pitido inicial de la segunda parte.

45+5 El árbitro señala el final de la primera parte. Los equipos se van al descanso.

45+3 El jugador de la selección española Mikel Oyarzabal ha sido amonestado por el árbitro Slavko Vincic tras una falta.

45+1 Se añaden al menos 4 minutos a la primera parte.

44 Cambio en Argentina: entra Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez.

43 Marc Cucurella disparó desde fuera del área, pero el balón salió rozando el poste derecho.

42 Pedro Porro envió un centro desde la banda al área, pero ninguno de sus compañeros pudo finalizar la jugada.

41 El defensa argentino Lisandro Martínez ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

40 Rodrigo De Paul (Argentina) no pudo encontrar a sus compañeros en el área, su pase fue bloqueado por los defensores.

39 Álex Baena intentó pasar a Dani Olmo desde el borde del área, pero la defensa despejó el ataque de España.

38 Alex Baena pasó el balón a Dani Olmo desde el borde del área, pero los defensas reaccionaron a tiempo y despejaron el peligro.

38 Dani Olmo envió el balón al área, pero los defensas argentinos despejaron el peligro.

38 Marc Cucurella envió un pase largo hacia adelante para España, pero fue interceptado por los defensas debido a la falta de fuerza en el envío.

37 Marc Cucurella intentó avanzar, pero el defensa rival despejó el balón hacia el centro del campo.

36 Nicolás Tagliafico (Argentina) comete falta, el árbitro Slavko Vinčić señala la infracción.

35 El jugador de la selección española Marc Cucurella está en fuera de juego.

34 Julián Álvarez (Argentina) cometió una falta, el árbitro detuvo el juego.

34 Lionel Messi (Argentina) ejecutó rápidamente el tiro libre con un pase corto.

33 Rodri tiró de la camiseta de su rival y el árbitro detuvo el juego por falta.

32 Álex Baena intentó meter el balón en el área para España, pero su centro fue bloqueado por los defensas.

31 Lamine Yamal intentó asistir a Dani Olmo con España, pero golpeó el balón con demasiada fuerza y la jugada no prosperó.

29 El árbitro Slavko Vincic señala falta del argentino Nicolás Tagliafico por tirar de la camiseta de su rival.

28 El árbitro pitó, el argentino Alexis Mac Allister tocó el balón con la mano dentro de su propia área. Se señaló penalti.

25 Rodri sujetó a su rival, impidiéndole hacerse con el balón. El árbitro detuvo el juego.

24 Rodri sujetó a su oponente, impidiéndole llegar al balón, el árbitro detuvo el juego.

24 Alex Baena lanzó el córner al área, pero Emiliano Martínez estuvo atento y despejó el peligro.

23 Marc Cucurella no pudo aprovechar una buena ocasión para España, su centro al área fue bloqueado por los defensas. España forzó un córner.

22 Julián Álvarez está en fuera de juego, el juez de línea levantó la bandera.

21 Mikel Oyarzabal está en fuera de juego.

20 Dani Olmo cometió una falta dura con España y el árbitro señaló la infracción.

19 El defensa de la selección argentina Nicolás Tagliafico cometió una falta sobre su rival. El árbitro Slavko Vinčić lo amonestó con tarjeta amarilla.

18 El árbitro Slavko Vincic no pudo ignorar la dura entrada de Nicolás Tagliafico y le mostró tarjeta amarilla al defensa argentino.

18 Nicolás González se escapó en un mano a mano, pero los jugadores españoles le cerraron el paso y despejaron el peligro.

17 Lamine Yamal avanzó con España y dio un pase, pero Emiliano Martínez despejó el peligro.

17 Rodrigo de Paul ejecutó el tiro libre, pero el balón salió fuera del campo.

16 El partido está temporalmente detenido. Álex Baena cometió una falta en la disputa del balón y es plenamente consciente de ello.

14 Alexis Mac Allister recibió una advertencia verbal del árbitro Slavko Vincic por una falta sobre su oponente.

13 Álex Baena intentó dar un pase con España, pero los defensas lo evitaron.

13 Alex Baena ejecutó el tiro de esquina para España, pero los defensas lograron despejar el balón de la zona de peligro.

12 Fabián Ruiz intentó un centro al área, pero los defensas argentinos despejaron el peligro. España gana un córner.

11 Fabián Ruiz intentó centrar al área para España, pero los defensas despejaron el peligro. España lanzará un córner.

9 Fabián Ruiz intentó un centro al área para España, pero un defensa despejó el balón para alejar el peligro. España lanzará un córner.

8 Lamine Yamal hizo una entrada dura. Slavko Vincic pitó y señaló falta.

6 Julián Álvarez envió un pase largo para Argentina, pero Unai Simón reaccionó a tiempo y se quedó con el balón.

5 Lamine Yamal centró al área, pero los defensas visitantes despejaron el peligro.

5 Julián Álvarez envió un pase largo para Argentina, pero Unai Simón se quedó con el balón a tiempo.

5 Lamine Yamal pudo haber adelantado a España. Recibió el balón dentro del área pero disparó directo al portero Emiliano Martínez.

4 El árbitro señaló tiro libre contra el defensa argentino Gonzalo Montiel por agarrar de la camiseta a su rival.

2 Pedro Porro cometió una falta y el árbitro Slavko Vincic señaló un tiro libre.

1 ¡Comenzó el partido! Se dio inicio al encuentro entre España y Argentina.

00:06 Los equipos ya están en el campo, todo listo para el inicio. Argentina pondrá el balón en juego.

23:45 El árbitro del partido de hoy es Slavko Vincic.

23:45 Se han anunciado las alineaciones iniciales, puedes consultarlas en la sección de alineaciones.