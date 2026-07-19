Una niña de siete años encontrada viva tras tres días en el mar

Cinco personas fueron rescatadas tras sobrevivir tres días en alta mar después del naufragio de un barco frente a las costas de Indonesia. Entre ellas se encuentra una niña de siete años. Actualmente, continúan las labores de búsqueda de al menos 20 personas desaparecidas. Así lo informó Al Jazeera .

Se ha informado que los supervivientes —un hombre, tres mujeres y una niña de siete años— fueron localizados la noche del 18 de julio por un barco pesquero cerca de la isla de Matallang, en las proximidades de la isla de Sulawesi. Posteriormente, fueron trasladados a un buque de los servicios de rescate.

Según los informes, KM Nurul Salsa el barco se hundió el 15 de julio tras sufrir una avería en el motor. En el momento del incidente, la embarcación transportaba a un total de 78 pasajeros y miembros de la tripulación.

Según los rescatados, utilizaron redes de pesca, bidones de plástico y diversos restos flotantes para mantenerse a flote. Algunos lograron atarlos con cuerdas para improvisar una balsa.

Muhammad Arif Anwar, portavoz de los servicios de rescate locales, señaló que tras el hundimiento, cada uno intentó salvar su vida utilizando los objetos que pudo alcanzar.

Los supervivientes indicaron que inicialmente formaban un grupo de 25 personas, pero que se separaron debido a los fuertes vientos y las corrientes marinas.

Según los medios locales, 47 personas fueron rescatadas el mismo día del naufragio. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de una persona.

Actualmente, cinco barcos de rescate, un avión de reconocimiento y un helicóptero participan en las labores de búsqueda de los desaparecidos.