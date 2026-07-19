Arbeloa pide a su pupilo del Real: Palacios, cerca de la Premier League

El talentoso centrocampista de la cantera del Real Madrid, César Palacios, podría continuar su carrera en la Premier League. El nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, ha solicitado a la directiva del club londinense que explore la posibilidad de fichar al jugador de 21 años.

El técnico español conoce muy bien las capacidades de Palacios. Sin embargo, la forma en que se realice el traspaso y si el Real está dispuesto a desprenderse definitivamente de su canterano es la principal intriga.

Arbeloa ha elegido uno de sus primeros objetivos de mercado

Según informa el diario AS, Álvaro Arbeloa ha marcado a César Palacios como uno de los candidatos principales para su nuevo proyecto en el Fulham.

El entrenador ha recomendado a la directiva del club londinense que considere el traspaso del jugador. Dado que Arbeloa y Palacios trabajaron juntos en la academia del Real Madrid, el técnico conoce bien sus puntos fuertes y su potencial.

El Fulham nombró oficialmente a Arbeloa como entrenador el 7 de julio. El técnico español ha firmado un contrato de tres años con el club londinense.

¿Está Palacios cerca de dejar el Real?

César Palacios está participando en la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid. A pesar de ello, según AS, es muy probable que el jugador comience la nueva temporada en otro club.

Anteriormente se había alcanzado un acuerdo verbal para su traspaso al Como italiano, pero la operación no se concretó. El Oporto y el Osasuna también mostraron interés, pero no se iniciaron negociaciones serias en esas direcciones.

Ahora, el interés personal de Arbeloa podría colocar al Fulham en una posición privilegiada en la lucha por Palacios.

¿Qué condiciones pondrá el Real?

El contrato actual de Palacios con el club madrileño se extiende hasta el verano de 2027. Por ello, el Real no tiene intención de dejar salir al jugador gratis.

Por el momento, no se han revelado las condiciones financieras de un posible acuerdo. El Fulham podría ofrecer una de las siguientes opciones:

traspaso completo;

compra de una parte de los derechos federativos;

cesión con opción de compra posterior.

Como los madrileños están interesados en el crecimiento futuro del joven jugador, podrían intentar incluir una cláusula de recompra o un porcentaje de una futura venta. Este es un escenario probable basado en fuentes, no un acuerdo oficial.

¿Cuál es la principal virtud de Palacios?

El español de 21 años actúa principalmente como centrocampista ofensivo. Además de por el centro, también puede jugar en las bandas.

La temporada pasada, Palacios tuvo oportunidades con el primer equipo del Real Madrid. Participó en cinco partidos de La Liga y también jugó en Copa y competiciones europeas.

Su técnica, conducción de balón y capacidad para sumarse al ataque podrían ser útiles para el nuevo equipo de Arbeloa. La intensidad física de la Premier League será un nuevo gran desafío para Palacios.

¿A quién más quiere traer Arbeloa del Real?

Según los informes, Palacios no es el único jugador madridista que interesa al técnico del Fulham. Arbeloa planea invitar a Inglaterra a otros jóvenes jugadores que conoce bien de su antiguo club.

Su objetivo es utilizar jugadores en los que confía y que entienden sus exigencias tácticas para facilitar el proceso de adaptación a la nueva liga.

Por ahora, no se sabe si el Fulham ha enviado una oferta oficial por Palacios. Pero la petición personal de Arbeloa ha aumentado considerablemente la probabilidad de que el traspaso se concrete.

Ahora, la decisión principal depende del Real: ¿permitirá el club que su canterano obtenga minutos de juego regulares en la Premier League o lo mantendrá para el primer equipo?