El defensa de la selección española, Pau Cubarsí, vive sentimientos encontrados ante el partido más importante de su carrera. Por un lado, la lucha por el título mundial, y por otro, la oportunidad de enfrentarse a su ídolo de la infancia: Lionel Messien el terreno de juego.

Sin embargo, en la final, las emociones pasan a un segundo plano. Cubarsí destacó a otro jugador del ataque argentino, además de Messi, capaz de cambiar el rumbo del partido en cualquier momento.

No se le puede dar ni un segundo de libertad a Álvarez

En una entrevista para TV3, Cubarsí dijo que es fundamental vigilar de cerca los movimientos de Julián Álvarez.

«Él sabe encontrar los espacios, moverse al centro y tiene un disparo increíble. Siempre hay que estar cerca de él».

Según el defensa español, Álvarez puede aprovechar el más mínimo error de la defensa rival. Por eso, dejarlo sin vigilancia ni un instante podría salir muy caro en la final.

Messi, el ídolo de infancia de Cubarsí

El jugador de 19 años no ocultó que el momento más impactante de la final será compartir el campo con Lionel Messi. Cubarsí confesó que de niño tenía camisetas con los nombres de Neymar y Gerard Piqué. Pero Messi siempre ha ocupado un lugar especial en su vida.

«Él era uno de mis ídolos. Yo y todos los aficionados del FC Barcelona tenemos un cariño especial hacia él».

Para Cubarsí, Messi no es un rival cualquiera. La estrella argentina era el símbolo principal del FC Barcelona en los tiempos en los que él soñaba con ser futbolista.

Un sueño de hace tres semanas hecho realidad

Curiosamente, mucho antes de conocerse los finalistas, Cubarsí ya había expresado su deseo de jugar contra Messi en la final de la Copa del Mundo.

En aquel entonces, destacó que un partido así sería la realización de un sueño de niño. Ahora, España y Argentina se enfrentarán realmente por el máximo trofeo.

«Tener la oportunidad de compartir el campo con él a esta edad es un sueño hecho realidad», dijo Cubarsí.

Pero tras el pitido inicial, no quedará tiempo para el respeto o la admiración. El defensa español deberá enfrentarse a su ídolo, limitar sus acciones e intentar llevar el título a su equipo.

La defensa española ante su prueba más difícil

La complementariedad entre Messi y Álvarez en el ataque argentino será uno de los mayores peligros para España. Si Messi baja a organizar el juego, Álvarez se desmarca a los espacios detrás de la defensa.

Por eso, para Cubarsí, la final no será solo un encuentro con su ídolo de la infancia, sino también el examen profesional más grande de su carrera. España no planea un marcaje individual sobre Messi, pero le prestará una atención colectiva especial.

La estampa simbólica de la final está lista: Cubarsí, que ayer veía a Messi por televisión, hoy luchará contra él por el título mundial. El sueño se cumplió, ahora solo falta cerrarlo.

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