Intel lanza la revolucionaria tecnología High-NA EUV para la fabricación de chips

Intel, líder en la industria de semiconductores, ha comenzado a utilizar por primera vez la tecnología de litografía ultravioleta extrema de alta apertura numérica (High-NA EUV) en la producción masiva de procesadores comerciales. Este paso marca una nueva era no solo para la historia de la compañía, sino para todo el mercado tecnológico global. Actualmente, esta tecnología se utiliza para preparar ciertas capas de los procesadores Panther Lake de la serie Intel Core Ultra Series 3. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Hasta ahora, los sistemas High-NA EUV solo se utilizaban para investigaciones de laboratorio y la creación de muestras de prueba. Según Reuters e ixbt.com, la nueva tecnología se basa en equipos de litografía de la serie EXE fabricados por la empresa holandesa ASML. La apertura numérica de estos equipos es de 0,55, lo cual es significativamente mayor que la de los sistemas NXE actuales de 0,33.

Ventaja tecnológica y complejidad de fabricación

El sistema óptico de nueva generación permite formar elementos aún más pequeños en los microcircuitos. Según los análisis de ASML, la resolución de imagen ha mejorado de 13 nanómetros a 8 nanómetros. Esto no es un término de marketing, sino la capacidad física directa del sistema óptico. Por ahora, los procesadores no se fabrican completamente mediante High-NA, sino que solo las capas más complejas de los chips Panther Lake se preparan con este método. Intel posee la capacidad de utilizar simultáneamente los sistemas NXE tradicionales y los nuevos sistemas EXE, lo que ayuda a hacer flexible el proceso de producción.

Sin embargo, un salto tecnológico de este tipo requiere costos enormes. El precio de una sola máquina High-NA EUV es de aproximadamente 400 millones de dólares, lo que significa que es el doble de cara que las máquinas EUV comunes. Además de la carga financiera, los fabricantes tuvieron que desarrollar desde cero nuevas resinas fotosensibles, fotomáscaras y métodos de medición. Esto requiere una transformación radical de todo el ecosistema de producción.

Importancia estratégica y perspectivas futuras

La principal ventaja de la tecnología High-NA es que las estructuras complejas pueden formarse en menos pasos. Esto reduce el tiempo de preparación de las obleas, disminuye el consumo de materiales y reduce la probabilidad de errores al combinar las capas. Como resultado, a largo plazo, se espera una reducción en el costo del producto y una disminución en la cantidad de chips defectuosos.

Para Intel, la implementación de esta tecnología tiene una importancia estratégica. La compañía pretende utilizar la experiencia adquirida con los procesadores Panther Lake para desarrollar su división de fundición Intel Foundry. Con esto, Intel busca obtener una ventaja competitiva en el mercado global frente a gigantes como TSMC y Samsung. Para los consumidores, esta noticia es importante, ya que los procesadores creados sobre la base de esta nueva tecnología llevarán el rendimiento de las computadoras portátiles y de escritorio a un nuevo nivel en los próximos años.