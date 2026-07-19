Final de la Copa del Mundo 2026: 6 duelos decisivos entre España y Argentina

El mundo del fútbol está ante momentos emocionantes. El majestuoso estadio de Nueva Jersey albergará la final de la Copa del Mundo 2026. Los dos mejores equipos del planeta, España y Argentina, lucharán por el título supremo. Este encuentro será, sin duda, el centro de atención de los aficionados de todo el mundo. Así lo informa Goal.com informa .

La selección española ha impresionado a todos en este torneo con su mecanismo perfectamente engrasado. Tras vencer a Francia en semifinales, la "Roja" gana gracias a la disciplina táctica de cada jugador y a su solidaridad colectiva. Según el análisis de Goal.com, aunque los españoles no tienen tantas estrellas como Francia, su destreza técnica y entrega se han convertido en un arma peligrosa para cualquier rival.

Argentina, por su parte, llegó a la final gracias a su famoso espíritu combativo y a su fuerza colectiva unida en torno a la leyenda viva Lionel Messi. Tras mostrar carácter en un difícil partido contra Inglaterra en semifinales, el equipo liderado por Lionel Messi aspira a repetir la hazaña de Brasil en 1962 ganando dos Mundiales consecutivos. España, tras su título europeo hace dos años, ahora aspira a la corona mundial.

Batalla en el mediocampo: Rodri contra Enzo Fernandez

Uno de los puntos clave que decidirá el destino del partido estará en el centro del campo. Rodri, ganador del Balón de Oro con el Manchester City, es el corazón del juego español. Si Argentina le da libertad, Rodri puede controlar totalmente el ritmo del partido. Por ello, se espera que el técnico argentino asigne a Enzo Fernandez o Alexis Mac Allister la tarea de marcar a Rodri individualmente.

Los centrocampistas argentinos deben ser activos no solo en defensa, sino también en ataque. Enzo Fernandez ha demostrado que está recuperando su mejor forma al marcar goles cruciales contra Egipto e Inglaterra durante el torneo. Alexis Mac Allister, con sus incursiones ofensivas, es capaz de mantener a la defensa española bajo presión constante. El duelo entre estos dos jugadores frente a Rodri y Fabian Ruiz determinará el curso del partido.

Intensidad en las bandas: Lamine Yamal frente a los defensas experimentados

La fuerza principal de España reside en las bandas, con los rápidos movimientos del joven talento Lamine Yamal y su compañero Nico Williams. Para los defensas argentinos, especialmente Nico Tagliafico, será una verdadera prueba. El experimentado defensa tendrá que emplear toda su habilidad para detener los regates impredecibles y los pases precisos de Yamal.

Al mismo tiempo, el duelo entre Lionel Messi y Marc Cucurella también estará bajo los focos. Messi está listo para hacer milagros una vez más en su último gran torneo. Cucurella, gracias a sus sólidas actuaciones esta temporada, se ha convertido en una pieza fundamental de la defensa española. La final podría decidirse por los siguientes factores:

La batalla por el control entre Rodri y el mediocampo argentino;

La creatividad de Lamine Yamal en la banda y la defensa de Tagliafico;

El talento individual de Lionel Messi en los momentos decisivos;

La preparación de la defensa española ante los contraataques argentinos;

El impacto de los suplentes en el juego.

Esta final no es solo una batalla táctica, sino también el choque de dos escuelas de fútbol diferentes. El juego ordenado y basado en pases de España se opone al estilo argentino, basado en la emoción y el genio de Messi. El domingo por la noche, el mundo del fútbol reconocerá a un nuevo rey o confirmará al actual.