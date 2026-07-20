Conflicto entre Otamendi y Rodri: el defensa argentino acusa a sus rivales

Tras la derrota en la final de la Copa del Mundo en Nueva York, se produjo un serio altercado entre el defensa de la selección argentina Nicolas Otamendi y el centrocampista español Rodri. Bajo la emoción del momento, Otamendi acusó a su excompañero de equipo de presionar a los árbitros e influir en el resultado del partido. Así lo informa Goal.com informa .

El intento de la selección argentina por defender su título terminó con una derrota por 1-0 ante España. Los pupilos de Lionel Scaloni no mostraron eficacia en ataque y no lograron realizar ni un solo tiro a puerta durante el tiempo reglamentario. La expulsión de Enzo Fernandez en el minuto 93 complicó aún más la situación de los campeones vigentes.

Tensión en el campo y acusaciones inesperadas

Al finalizar el encuentro, se produjo un cruce de palabras entre Otamendi y su excompañero del Manchester City, Rodri. El veterano defensa argentino alegó que los representantes del equipo rival presionaron sistemáticamente a los árbitros antes del partido. Otamendi considera que las quejas expresadas por Rodri y Aymeric Laporte influyeron directamente en las decisiones arbitrales.

«Habéis estado llorando toda la semana sobre los árbitros. Tú y Laporte, ambos hicisteis lo mismo. Eso no está bien, amigo, no habéis parado de quejaros a los árbitros», gritó Otamendi cara a cara con Rodri, según informa Goal.com.

El origen del conflicto: las declaraciones de Laporte

Este conflicto se originó tras una entrevista de Aymeric Laporte al diario Marca antes de la final. El defensa español criticó abiertamente el estilo de juego agresivo de Argentina, señalando que las faltas no estaban siendo sancionadas por los árbitros. Laporte enfatizó que las acciones bruscas de los rivales iban en contra del espíritu del fútbol

«Algunas situaciones que hemos visto desde el inicio del torneo nos han sorprendido. Especialmente contra rivales como Argentina, muchas faltas quedan impunes. Esto rompe el ritmo del juego y pone nerviosos a los jugadores. El trabajo de los árbitros es controlar estas situaciones», declaró Laporte en su entrevista.

Esta derrota fue dolorosa para Argentina, ya que el equipo buscaba mantener su hegemonía en el fútbol mundial. Sin embargo, el juego ordenado de España y su superioridad al final del encuentro marcaron la diferencia. La ira de Otamendi, más allá del dolor de la derrota, está ligada a su convicción de que la presión psicológica del rival dio sus frutos.