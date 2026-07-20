Rodri – Mejor jugador del Mundial 2026, Kylian Mbappé máximo goleador

La Copa del Mundo 2026, que concluyó en los campos de Norteamérica, pasará a la historia no solo por la victoria de la selección de España, sino también por los logros individuales de los jugadores. Según los resultados oficiales anunciados por la FIFA, el centrocampista español Rodri fue nombrado el mejor jugador del torneo. Así lo informa Goal.com .

El mediocentro español Rodri obtuvo la mayor cantidad de puntos en la votación realizada por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, siendo galardonado con el «Balón de Oro» (Golden Ball). Su sólido desempeño en el centro del campo y su contribución al camino hacia el título de su equipo fueron altamente valorados por los expertos. Lionel Messi obtuvo el «Balón de Plata», mientras que Kylian Mbappé completó el podio con el «Balón de Bronce».

La carrera por el título de máximo goleador entre Mbappé y Messi

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé demostró una vez más su eficacia durante el torneo. Según Goal.com, marcó 10 goles y dio 4 asistencias en 769 minutos, ganando la «Bota de Oro» (Golden Boot). Mbappé superó a su perseguidor más cercano, Lionel Messi, por dos goles.

El capitán argentino Lionel Messi se llevó la «Bota de Plata» con 8 goles y 4 asistencias. La joven estrella inglesa Jude Bellingham se hizo con la «Bota de Bronce» como tercer máximo goleador del torneo, con 7 goles y 1 asistencia. Estas cifras demuestran el carácter altamente ofensivo de este Mundial con su formato ampliado de 104 partidos.

La hegemonía absoluta de España

La selección de España no solo se llevó el trofeo principal, sino también casi todos los premios individuales. Unai Simón fue elegido mejor portero del torneo y recibió el «Guante de Oro». Mantuvo su portería imbatida en varias ocasiones con paradas decisivas en el camino hacia la final.

Asimismo, los españoles ganaron el premio al «Mejor jugador joven». Entre los futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2005, Pau Cubarsí fue considerado el mejor. El defensa de 19 años sorprendió a los expertos de la FIFA con su serenidad y sus acciones defensivas seguras durante todo el torneo.

Otros resultados importantes y premiados del torneo fueron los siguientes:

Rodri – «Balón de Oro» (Mejor jugador);

– «Balón de Oro» (Mejor jugador); Kylian Mbappé – «Bota de Oro» (Máximo goleador, 10 goles);

– «Bota de Oro» (Máximo goleador, 10 goles); Unai Simón – «Guante de Oro» (Mejor portero);

– «Guante de Oro» (Mejor portero); Pau Cubarsí – Mejor jugador joven;

– Mejor jugador joven; Países Bajos – Premio Fair Play de la FIFA (Equipo más disciplinado).

Cabe destacar que este Mundial celebrado en Norteamérica también estableció un récord de asistencia, con un total de casi 6,9 millones de aficionados en los estadios. Se convirtió en una de las competiciones más grandes y rentables en la historia del fútbol.