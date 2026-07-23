El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, atraviesa una grave crisis en su carrera. Tras regresar de sus vacaciones después de la Copa del Mundo, el jugador argentino se encuentra en una situación difícil, no solo por su comportamiento en el campo, sino también por la incertidumbre en el mercado de fichajes. Aunque el jugador y su agente han expresado abiertamente su deseo de abandonar Stamford Bridge, en la práctica no encuentran comprador. Así lo informa Goal.com .

Enzo Fernandez mostró una faceta negativa durante la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica. En los últimos minutos de la final contra España, recibió una tarjeta roja, dejando a su equipo en una situación complicada. Finalmente, la Argentina liderada por Lionel Messi encajó un gol en la prórroga y perdió. Este suceso dañó gravemente la reputación del jugador y redujo su atractivo en el mercado de fichajes.

El sueño madrileño y los planes fallidos

Según Goal.com, el objetivo principal de Enzo Fernandez era unirse al Real Madrid . Incluso en una entrevista en marzo, expresó su deseo de vivir en España, haciendo un guiño explícito al «club merengue». Sin embargo, la directiva del club madrileño ha anunciado oficialmente que no tiene intención de fichar al jugador argentino. Esto demuestra que los planes del jugador se han desmoronado.

Otro factor que complica la situación es el elevado precio fijado por el Chelsea. Los londinenses exigen 120 millones de libras esterlinas (aproximadamente 160 millones de dólares) por su estrella. En el contexto económico actual y teniendo en cuenta la indisciplina del jugador en los últimos partidos, los grandes clubes europeos no tienen prisa por gastar tal cantidad.

El agente de Enzo Fernandez, el exjugador Javier Pastore, sigue echando leña al fuego en lugar de calmar la situación. En una entrevista con The Athletic, acusó a la directiva del Chelsea de no organizar bien el trabajo. Según Pastore, las negociaciones para un nuevo contrato con el club no han dado resultados y se ven obligados a considerar otras opciones.

Nuevo entrenador y futuro incierto

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha manifestado su intención de mantener al jugador en el equipo. Pero el hecho de que Enzo Fernandez no quiera quedarse en Londres y esté descontento con el ambiente del club complica la situación. El jugador se encuentra actualmente en un «limbo de transferencias»: quiere irse, pero no hay equipo que lo espere.

Este conflicto de transferencias podría afectar negativamente al ambiente interno del Chelsea antes de la nueva temporada de la Premier League. Si Enzo Fernandez no logra encontrar un nuevo equipo en las próximas semanas, se verá obligado a quedarse en Stamford Bridge con una relación fría con los aficionados y el cuerpo técnico. El desarrollo de los acontecimientos depende ahora en gran medida de cómo se comporte el propio jugador.