¿Cómo se evaluó el partido de ayer de Shomurodov y Fayzullayev?

Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev tras un breve descanso después de su participación en la Copa del Mundo, regresaron a su club, el Istanbul Başakşehir.Tras participar en la pretemporada, nuestros legionarios disputaron su primer partido oficial en las eliminatorias de la UEFA Europa Conference League.

Zamin.uz presenta las acciones de los jugadores uzbekos en el partido contra el Inter Turku y las calificaciones obtenidas.

Un duelo intenso y la decisión de Nuri Şahin

En el marco de la fase de clasificación de la Conference League, el Istanbul Başakşehir recibió en su estadio al club finlandés Inter Turku.

Eldor Shomurodov: El entrenador principal del equipo, Nuri Şahin, puso a Eldor en el once inicial. Nuestro delantero estuvo activo hasta el minuto 69.

Abbosbek Fayzullayev: Nuestro mediapunta de 22 años comenzó en el banquillo y entró al campo en el minuto 61, fortaleciendo notablemente el ataque de su equipo.

A pesar de que los locales eran favoritos, fueron los primeros en recibir un gol. Buscando remontar en los minutos restantes, el club de Estambul evitó la derrota y el encuentro 1:1 finalizó con un empate.

Flashscore: Las actuaciones de nuestros legionarios fueron bien valoradas

Uno de los recursos deportivos más prestigiosos del mundo, Flashscore.com evaluó positivamente el desempeño de los futbolistas uzbekos.

Calificaciones de Flashscore para nuestros jugadores: Eldor Shomurodov (jugó 69 minutos) — 7,2 puntos

Abbosbek Fayzullayev (jugó 29+ minutos) — 7,0 puntos

Ambos representantes demostraron su potencial de liderazgo con sus acciones significativas y actividad en el campo.

¿Cuándo es el partido de vuelta y quién es el próximo rival?

Tras el 1:1 en Estambul, el desenlace de la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta.

Partido de vuelta: 30 de julio en la ciudad finlandesa de Turku.

Posible rival: El ganador de esta llave se enfrentará en la tercera ronda de clasificación de la Conference League al vencedor del duelo entre Vaduz (Liechtenstein) y Atletic Escaldes (Andorra).

Estadísticas del partido y conclusión