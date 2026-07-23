Jeff Bezos muestra interés en comprar acciones del Liverpool

El club de fútbol inglés Liverpool ha captado recientemente la atención de un grupo de grandes inversores liderado por una de las personas más ricas del mundo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Si este acuerdo se concreta, se espera que las capacidades financieras del club y su prestigio como marca global alcancen un nuevo nivel. Así lo informa Goal.com informa .

Según el Daily Mail, un consorcio de inversión liderado por Amit Bhatia está en negociaciones para adquirir una participación del 30% en el Liverpool. El valor total de esta transacción se estima en unos 1.350 millones de libras esterlinas. Lo más interesante es que Jeff Bezos, cuya fortuna se estima en 192.000 millones de libras, podría unirse a este grupo.

Los actuales propietarios del club, Fenway Sports Group (FSG), confirmaron haber recibido una oferta de inversión estratégica del grupo liderado por Amit Bhatia. Cabe señalar que, incluso después de este acuerdo, FSG mantendrá el control del club (aproximadamente el 60% de las acciones). Esto significa que la estrategia a largo plazo y la política de fichajes del equipo seguirán siendo gestionadas por la dirección actual.

Estabilidad financiera y nuevas oportunidades

Según el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, se trata de un movimiento comercial muy inteligente para FSG. Según él, una valoración total del club superior a los 4.000 millones de libras esterlinas se ajusta perfectamente a las expectativas del mercado. Aunque los fondos de la inversión no irán directamente a las arcas del club, sino a la cuenta de FSG, la llegada de socios poderosos como Bezos y la familia del magnate del acero Lakshmi Mittal abre nuevos horizontes para el Liverpool.

Los nuevos inversores aportarán al equipo no solo dinero, sino también una enorme experiencia comercial. En particular, una asociación con una plataforma global como Amazon sin duda servirá para ampliar la base de aficionados del club en todo el mundo y aumentar los ingresos por marketing. Para los aficionados al fútbol, esta noticia es interesante porque el aumento del poder financiero de grandes clubes como el Liverpool intensificará la competencia en el mercado de fichajes.

Los expertos también destacan que la entrada de personalidades tan influyentes en la gestión del club creará la posibilidad de que el Liverpool obtenga préstamos sin intereses en el futuro. Este es un factor importante que garantizará la estabilidad del equipo durante el desarrollo de infraestructuras o en tiempos de dificultades financieras imprevistas.

Por ahora, las negociaciones continúan y no se ha tomado ninguna decisión final. Sin embargo, la entrada de una figura como Jeff Bezos en el mundo del fútbol, y en particular en la Premier League inglesa, podría convertirse en un acontecimiento histórico no solo para el Liverpool, sino para todo el fútbol europeo.