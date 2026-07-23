El FC Barcelona fija una fecha límite para el traspaso de Julian Alvarez

El club catalán del FC Barcelona ha endurecido su postura respecto al traspaso del delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. El presidente del club, Joan Laporta, ha comunicado que la cuantiosa oferta presentada por el jugador argentino no estará sobre la mesa indefinidamente y que las negociaciones deben concluir pronto. Así lo informa el diario AS. Según Goal.com informa.

Según la información, la directiva del FC Barcelona está dispuesta a desembolsar 100 millones de euros por el campeón del mundo. Sin embargo, el grupo de selección liderado por el director deportivo Deco no quiere que este proceso de transferencia afecte negativamente a toda la campaña de verano. Por ello, Joan Laporta ha dado al jugador un plazo hasta finales de julio.

La negativa rotunda del Atlético de Madrid

Aunque el FC Barcelona ofrece una gran suma de dinero, la directiva del Atlético de Madrid no tiene intención de vender a su delantero estrella. El consejero delegado del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, y el presidente Enrique Cerezo han criticado las tácticas de presión del club catalán. Cerezo ha subrayado que dónde jugará Julian Alvarez la próxima temporada está claro para todos, incluido Laporta.

En la situación actual, las negociaciones están en punto muerto. La directiva del Atlético ni siquiera quiere considerar la oferta de 100 millones de euros y considera al jugador como intocable para los proyectos futuros del equipo. El FC Barcelona, por su parte, cree que solo el jugador puede superar este obstáculo.

La decisión del jugador es determinante

Los responsables del FC Barcelona esperan que Julian Alvarez presente oficialmente una solicitud de traspaso a la directiva de su club. Solo si el jugador expresa firmemente su deseo de marcharse, el Atlético podría sentarse a negociar. De lo contrario, el diálogo entre ambos clubes seguirá siendo un sueño inalcanzable.

Julian Alvarez había insinuado durante la Copa del Mundo en Qatar que buscaba nuevos retos para cumplir sus sueños, pero desde el torneo ha mantenido el silencio para evitar polémicas innecesarias. Según Goal.com, el FC Barcelona exige romper este silencio y cerrar el traspaso antes de finales de julio.

Si no se llega a un acuerdo dentro del plazo establecido, el FC Barcelona centrará su atención en otros objetivos. El club pretende tener la plantilla completa antes del inicio de la nueva temporada y evitar problemas inesperados en los últimos días del mercado de fichajes.