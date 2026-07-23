Se revela lo que Lionel Messi dijo a sus compañeros antes de la final del Mundial 2026

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Se revela lo que Lionel Messi dijo a sus compañeros antes de la final del Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se dirigió a sus compañeros en el vestuario antes de la final de la Copa del Mundo 2026 para pedirles calma. En un video que circuló en redes sociales, las palabras del legendario jugador «estén tranquilos, olvídense de todo» provocaron muchos debates y diversas teorías conspirativas. Muchos sospecharon que detrás de estas palabras se escondía algún problema interno o presión externa. Así lo informa Goal.com informa.

En la final disputada en el MetLife Stadium, Argentina perdió 0-1 ante España y no pudo defender su título. Tras la derrota, el discurso previo al partido de Messi generó aún más preguntas. La estrella del Inter Miami había enfatizado: «Vamos chicos, la calma es lo más importante. Pensemos solo en el partido, en nada más. Estén tranquilos y olvídense de todo».

Revelaciones e instrucciones tácticas

Para aclarar este misterioso mensaje, Carlos Mac Allister, padre del mediocampista del Liverpool Alexis Mac Allister, contactó a su hijo. En una entrevista con Radio La Red, Carlos admitió que inicialmente estaba preocupado. Le preguntó a su hijo si había ocurrido algún incidente en el vestuario.

Sin embargo, Alexis Mac Allister le explicó a su padre que todas las dudas eran infundadas. Resultó que el llamado de Messi a «olvidarse de todo» era estrictamente futbolístico, parte de la preparación mental para contrarrestar la presión intensa de España. El ocho veces ganador del Balón de Oro instó a sus compañeros a desconectarse del entorno externo y la presión de los aficionados para enfocarse en la táctica.

Según Alexis Mac Allister, Lionel Messi pidió prestar atención a los siguientes aspectos durante el partido:

  • Controlar el balón y organizar ataques mediante pases cortos;
  • Formar «triángulos» en el campo para romper la defensa rival;
  • No simplemente despejar el balón y mantener el juego de posición;
  • Actuar con serenidad ante la presión agresiva de España.

Carlos Mac Allister señaló que ese día, la selección de España simplemente estaba en mejor forma. «Jugamos contra España y ellos fueron más fuertes. Esta derrota dolerá por mucho tiempo, pero a veces hay que reconocer que el rival es superior. Eso no significa que el equipo no haya dado todo, simplemente el rival tuvo más fortuna ese día», dijo el exjugador.

Así, quedó claro que detrás del discurso «misterioso» de Messi no hubo ningún conflicto o disputa interna. Fue simplemente un intento del experimentado capitán de ayudar a sus jóvenes compañeros a superar los nervios y no desviarse de su estilo de juego. Según La Nacion, a pesar de la derrota, la selección argentina valora enormemente las capacidades de liderazgo de su capitán.

Lionel MessiArgentinaMundial 2026FútbolAlexis Mac Allister
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