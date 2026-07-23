El mundo digital actual no puede describirse con el simple concepto de «posverdad»: vivimos abiertamente en una «era de mentiras». Las redes sociales se han convertido no solo en un medio de transmisión de información, sino en una herramienta para la difusión masiva de noticias falsas, rumores y teorías de conspiración. Un ejemplo claro puede verse en los debates que surgieron en torno a los eventos de la final de la Copa del Mundo.

Zamin.uz presenta un análisis sobre el flujo de mentiras en el espacio mediático y su impacto en la conciencia de la sociedad.

1. La trampa psicológica de la mentira: «¿Y si pasó algo?»

La repetición constante de información falsa deja una huella tan profunda en la mente de las personas que incluso las más educadas e intelectuales comienzan a tener dificultades para distinguir la verdad de la ficción.

La semilla de la duda: Aunque una persona no acepte totalmente la información falsa: «Sé que es mentira, pero ¿y si pasó algo de todas formas?» se pregunta.

La formación de una narrativa: Es precisamente a través de tales dudas que se forma gradualmente en la conciencia social una «realidad» artificial, alejada de los hechos.

2. La selección de Argentina y el escenario inesperado en la final

Las teorías de conspiración siempre necesitan un «terreno fértil» para desarrollarse. El hecho de que la selección argentina no mostrara su espíritu combativo habitual y su mentalidad agresiva en la final alimentó diversos rumores.

Estadísticas y realidad: Si observamos las estadísticas minuciosamente registradas del Mundial, podemos ver que algunos jugadores argentinos registraron las cifras más altas en cuanto a distancia recorrida.

El fútbol no es solo correr: Pero en el fútbol, no solo importa cuánto corres, sino cómo te mueves en el campo y, lo más importante, cómo juegas.

Una situación inesperada: La pasividad inusual en la final de un equipo que nunca decepciona a sus aficionados y lucha hasta el último segundo creó un entorno propicio para los rumores más descabellados.

3. Los falsos «expertos» y las invenciones sobre el FBI

Al igual que algunos políticos desean que la sociedad esté menos informada, en el espacio mediático, cuentas desconocidas con solo 500-600 seguidores ganan repentinamente miles de seguidores difundiendo información falsa.

Esta máquina de información falsa inventó diversas «sensaciones» para engañar al público:

La intervención del FBI: Rumores infundados de que agentes del FBI estaban a disposición del equipo. Amenazas y presiones: Afirmaciones de que fuerzas desconocidas ejercieron presión sobre los jugadores y entrenadores. Una final «vendida»: Aseveraciones de que un equipo como Argentina, símbolo de lucha y rebeldía, participó en una final cuyo «resultado estaba decidido de antemano».