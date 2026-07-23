El Real elige a Rodri, pero el City pide 100 millones de euros

El « Real Madrid » ha tomado una decisión final sobre la compra del centrocampista del « Manchester City ». Según L'Equipe, el club español desea incorporar a su plantilla al mejor jugador de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, existe un obstáculo serio en el camino del traspaso: el « Manchester City » no tiene intención de dejar salir al jugador de 30 años por menos de 100 millones de euros. Aún no se sabe si los madrileños aceptarán esta exigencia o si intentarán rebajar el precio.

El Real ha tomado una decisión sobre Rodri

Según la fuente, la directiva del Real ha marcado a Rodri como el candidato principal para reforzar el centro del campo del equipo.

El futbolista español destaca por su control de balón, su capacidad para iniciar ataques y sus acciones seguras frente a la línea defensiva. Su experiencia y sus actuaciones de alto nivel han intensificado el interés de los madrileños.

A pesar de ello, no hay información sobre un acuerdo oficial entre los clubes. Por ahora, el reporte se refiere únicamente al plan de traspaso y al precio fijado por el City.

El Manchester City exige 100 millones de euros

El club inglés no quiere dejar ir fácilmente a uno de sus líderes. Según el informe, los «citizens» quieren obtener 100 millones de euros por el traspaso de Rodri.

El contrato actual del jugador está previsto hasta el verano de 2027. Esto podría complicar ligeramente la posición del Manchester City en las negociaciones.

Si no se firma un nuevo contrato, con el tiempo aumentará la probabilidad de que el precio de traspaso de Rodri disminuya. Por ello, el Real podría considerar esperar o llevar a cabo negociaciones activas para cerrar el acuerdo por una suma menor.

¿Pagará el Real tal cantidad?

100 millones de euros suponen una gran inversión por un jugador de 30 años. Aunque la calidad de Rodri y su beneficio inmediato para el equipo son indiscutibles, su edad se convierte en una parte importante de la decisión de traspaso.

En los últimos años, el Real ha invertido grandes sumas principalmente en jugadores jóvenes cuyo valor podría aumentar en el futuro. Rodri, en cambio, sería un líder ya formado, pero con posibilidades de reventa limitadas a largo plazo.

Por eso, la reacción de los madrileños a la exigencia de 100 millones de euros determinará el destino del traspaso.

Fue el mejor jugador en la Copa del Mundo 2026

Rodri fue uno de los jugadores clave de la selección nacional de España en la Copa del Mundo 2026. Su juego constante en el torneo fue reconocido y fue nombrado el mejor jugador del Mundial.

España ganó el campeonato mundial tras vencer a Argentina por 1-0 en la final. Tras este éxito, el interés por Rodri ha aumentado aún más.

El traspaso aún no es oficial

En este momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte del Real, el Manchester City o Rodri sobre un posible traspaso.

Si los madrileños logran un acuerdo sobre el precio, el regreso de Rodri a España podría convertirse en uno de los mayores movimientos del mercado de verano. Por ahora, la pregunta principal sigue abierta: ¿pagará el Real 100 millones de euros por un campeón del mundo de 30 años?