Nuevo récord en Arabia Saudita: Al Hilal finaliza el fichaje de Crysencio Summerville

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Nuevo récord en Arabia Saudita: Al Hilal finaliza el fichaje de Crysencio Summerville

El actual campeón de la Saudi Pro League, Al Hilal, está cerca de dar un nuevo golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes. Se espera que el talentoso extremo neerlandés Crysencio Summerville se convierta pronto en jugador del equipo de Riad. Este traspaso se perfila como un evento importante no solo para el club, sino para todo el fútbol de la región. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes, Al Hilal ha llegado a un acuerdo con el West Ham United para el traspaso del jugador. La cifra de la operación asciende a 80 millones de euros. Si este fichaje se concreta oficialmente, Summerville se convertirá en el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol saudí. Esto demuestra que el prestigio y el poder financiero del campeonato nacional siguen en aumento.

Nacido en Róterdam en 2001, Crysencio Summerville demostró su talento desde muy joven. Formado en la academia del Feyenoord, el jugador ganó el Campeonato de Europa Sub-17 en 2018 con la selección nacional de los Países Bajos. En aquel torneo, marcó un gol contra Alemania y contribuyó de manera decisiva a la victoria en la final contra Italia.

De la Premier League a los desiertos saudíes

Summerville forjó su carrera profesional en el club inglés Leeds United. Bajo la tutela del famoso entrenador Marcelo Bielsa, el jugador atrajo la atención de muchos grandes clubes gracias a su velocidad y eficacia por la banda izquierda. Se espera que su experiencia en la liga inglesa refuerce aún más la línea de ataque del Al Hilal.

Los aficionados del Al Hilal esperan con ansias la llegada de la estrella neerlandesa. Considerando que el equipo ya cuenta con figuras como Neymar, Aleksandar Mitrovic y Yassine Bounou, Summerville aportará aire fresco a este conjunto estelar. Especialmente, su unión con el portero Yassine Bounou potenciará las aspiraciones internacionales del club.

Este fichaje forma parte de la estrategia de los clubes saudíes de invertir en jugadores jóvenes y prometedores. Mientras que antes solo llegaban a esta liga estrellas al final de su carrera, la elección de jugadores de 24 años en plenitud como Summerville demuestra que el nivel del fútbol asiático está en ascenso.

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Jahongir Tursunov
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