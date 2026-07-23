¿Se repetirá la final de la Copa del Mundo? Más de 61 000 aficionados exigen una respuesta a la FIFA

Los aficionados argentinos, derrotados por España en la final de la Copa del Mundo 2026, exigen a la FIFA que se repita el partido decisivo. Hasta el momento, el número de personas que apoyan esta petición ha superado los 61 000.

El 19 de julio, en Nueva York, durante la final, España derrotó a Argentina en la prórroga por 1-0 consagrándose campeona del mundo. Sin embargo, tras el partido, los aficionados argentinos mostraron su descontento en redes sociales por ciertas decisiones del árbitro principal Slavko Vinčić, iniciando un intenso debate.

Tras finalizar el encuentro, Change.org albergó una petición en línea exigiendo a la FIFA la repetición de la final. Hasta la fecha, esta solicitud ha sido firmada por más de 61 500 personas , y la cifra sigue creciendo.

La autora de la petición, Gisela Sánchez, sostiene que varias decisiones polémicas del árbitro esloveno Slavko Vinčić influyeron significativamente en el desenlace del partido. Según ella, ciertas decisiones tomadas en momentos clave perjudicaron a la selección argentina y alteraron el resultado final.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre algo similar en la Copa del Mundo 2026. Anteriormente, tras la semifinal entre Francia y España, más de 82 000 aficionados franceses firmaron una petición exigiendo repetir el partido debido a una polémica decisión sobre un penalti. No obstante, en aquel caso, la FIFA no modificó el resultado oficial y los resultados de la competición se mantuvieron intactos.