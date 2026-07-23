Parma pone sus ojos en otra joven estrella de la academia del Milan

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Parma pone sus ojos en otra joven estrella de la academia del Milan

De vuelta en la Serie A, el Parma continúa su labor de rejuvenecer la plantilla y atraer jugadores prometedores. El próximo objetivo del club es Christian Comotto, considerado uno de los centrocampistas con más talento del sistema del Milan. Según los informes, los parmesanos ya han realizado consultas iniciales sobre la situación del jugador. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el director deportivo del Parma, Federico Cherubini, se ha puesto en contacto con el agente del jugador, Giuseppe Riso. Durante las negociaciones, no solo se discutió el caso de Comotto, sino también el de Francesco Camarda, la gran esperanza de los aficionados milanistas. Ambos jugadores son vistos actualmente como los pilares del futuro de los «rossoneri».

Christian Comotto firmó recientemente un contrato de larga duración con el Milan hasta 2031, lo que demuestra la gran confianza del club en el jugador. Sin embargo, dado que su tiempo de juego en el primer equipo sigue siendo incierto, se está considerando la opción de una cesión a otro equipo.

Detalles del traspaso y posibilidad de cesión

La directiva del Parma considera a Comotto un jugador capaz de reforzar el mediocampo del equipo y con un gran potencial técnico. El jugador pasó la temporada pasada cedido en el Spezia, donde ya logró demostrar sus cualidades. Ahora podría tener la oportunidad de probarse en la máxima categoría.

La directiva del Milan se opone rotundamente a la venta de sus jóvenes estrellas como Comotto y Camarda. Por ello, las negociaciones con el Parma solo pueden tratar sobre un contrato de cesión temporal. Se espera que esto sea beneficioso para ambas partes: el Parma obtendrá jugadores de calidad y el Milan asegurará que sus canteranos ganen experiencia.

Actualmente, Christian Comotto participa en la pretemporada del Milan y el cuerpo técnico sigue de cerca su estado físico. El Parma espera la respuesta definitiva desde Via Aldo Rossi (sede del Milan). Si el acuerdo se concreta, será aún más interesante seguir el desempeño de este joven talento en la nueva temporada de la Serie A.

El campeonato italiano siempre ha sido el centro de atención para los aficionados al fútbol. El regreso de clubes históricos como el Parma a la élite y el descubrimiento de jóvenes talentos sin duda elevarán el nivel del campeonato.

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