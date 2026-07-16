Арсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайди

·0·Спорт
Арсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайди

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини ошириб, ҳужум чизиғини янги ном билан тўлдиришга яқин турибди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа Белгия чемпионатида порлаётган Чристос Тзолис трансфери бўйича Брюгге клуби билан тўлиқ келишувга эришди. Мазкур келишув Лондон клубининг ҳужум салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, "Канонирлар" 24 ёшли Греция терма жамоаси аъзоси учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг (тахминан 40 миллион евро) миқдорида маблағ сарфлашади. Ҳозирда томонлар трансфернинг сўнгги тафсилотларини якунлаш устида иш олиб бормоқда. Ушбу трансфер Арсенал учун кутилмаган, аммо пухта ўйланган юриш бўлди, чунки жамоа яқинда Леандро Троссардни 17 миллион фунт эвазига Туркиянинг Бешиктош клубига сотиб юборган эди.

Артетанинг тактик танлови

Микел Артета ва унинг мураббийлар штаби Чристос Тзолисни ўзига хос тактик профилга эга ўйинчи сифатида кўрмоқда. Маълум қилинишича, унинг трансфери Астон Вилла вакили Морган Роджерс ёки бошқа нишонлар билан боғлиқ эмас, балки айнан грециялик вингернинг ўйин услуби жамоа эҳтиёжларига мос келгани учун амалга оширилмоқда. Арсенал дастлаб Ювентус юлдузи Кенан Йилдизга қизиқиш билдирган эди, бироқ Турин клуби туркиялик иқтидорнинг сотилмаслигини маълум қилгач, эътибор тезда Тзолисга қаратилди.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Чристос Тзолис учун Англия футболи бегона эмас. У муқаддам Норвич Сити сафида уч йил давомида ҳаракат қилган ва Премер-лигада 14 та учрашувда майдонга тушган. Бироқ ўшанда ёш футболчи жисмоний жиҳатдан оғир бўлган инглиз футболига мослашишда бироз қийналган ва тажриба орттириш учун Нидерландиянинг Твенте ҳамда Германиянинг Фортуна Дюсселдорф клубларига ижарага берилган эди.

Унинг фаолиятидаги ҳақиқий юксалиш Брюгге сафида юз берди. Белгия чемпионатида у ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намоён этиб, нафақат техник маҳоратини, балки ўйинни ўқиш қобилиятини ҳам сезиларли даражада оширди. Goal.com нашрининг ёзишича, ўтган йили Кристал Пелас ҳам футболчини сотиб олишга ҳаракат қилган, бироқ Белгия клуби ўшанда барча таклифларни рад этган эди.

Ҳужумчининг Арсенал сафига қўшилиши жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда. Микел Артета ротация учун кенгроқ имкониятга эга бўлади, бу эса узоқ давом этадиган мавсумда жамоанинг барқарорлигини таъминлашда жуда муҳим. Тез орада футболчининг Лондонда тиббий кўрикдан ўтиши ва расмий шартнома имзолаши кутилмоқда.

АрсеналЧристос ТзолисТрансферФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 20:54Кутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқдаКутилмаган бурилиш: Тревоҳ Чалобаҳ Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоасига ўтмоқдаБугун, 19:53Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Жакартада 11 та олтин: икки жамоамиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:36Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди