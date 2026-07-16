Арсенал таркибини кучайтирмоқда: Лондонликлар грециялик ҳужумчи учун 34 миллион фунт тўлайди
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини ошириб, ҳужум чизиғини янги ном билан тўлдиришга яқин турибди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа Белгия чемпионатида порлаётган Чристос Тзолис трансфери бўйича Брюгге клуби билан тўлиқ келишувга эришди. Мазкур келишув Лондон клубининг ҳужум салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, "Канонирлар" 24 ёшли Греция терма жамоаси аъзоси учун тахминан 34 миллион фунт стерлинг (тахминан 40 миллион евро) миқдорида маблағ сарфлашади. Ҳозирда томонлар трансфернинг сўнгги тафсилотларини якунлаш устида иш олиб бормоқда. Ушбу трансфер Арсенал учун кутилмаган, аммо пухта ўйланган юриш бўлди, чунки жамоа яқинда Леандро Троссардни 17 миллион фунт эвазига Туркиянинг Бешиктош клубига сотиб юборган эди.
Артетанинг тактик танловиМикел Артета ва унинг мураббийлар штаби Чристос Тзолисни ўзига хос тактик профилга эга ўйинчи сифатида кўрмоқда. Маълум қилинишича, унинг трансфери Астон Вилла вакили Морган Роджерс ёки бошқа нишонлар билан боғлиқ эмас, балки айнан грециялик вингернинг ўйин услуби жамоа эҳтиёжларига мос келгани учун амалга оширилмоқда. Арсенал дастлаб Ювентус юлдузи Кенан Йилдизга қизиқиш билдирган эди, бироқ Турин клуби туркиялик иқтидорнинг сотилмаслигини маълум қилгач, эътибор тезда Тзолисга қаратилди.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Чристос Тзолис учун Англия футболи бегона эмас. У муқаддам Норвич Сити сафида уч йил давомида ҳаракат қилган ва Премер-лигада 14 та учрашувда майдонга тушган. Бироқ ўшанда ёш футболчи жисмоний жиҳатдан оғир бўлган инглиз футболига мослашишда бироз қийналган ва тажриба орттириш учун Нидерландиянинг Твенте ҳамда Германиянинг Фортуна Дюсселдорф клубларига ижарага берилган эди.
Унинг фаолиятидаги ҳақиқий юксалиш Брюгге сафида юз берди. Белгия чемпионатида у ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намоён этиб, нафақат техник маҳоратини, балки ўйинни ўқиш қобилиятини ҳам сезиларли даражада оширди. Goal.com нашрининг ёзишича, ўтган йили Кристал Пелас ҳам футболчини сотиб олишга ҳаракат қилган, бироқ Белгия клуби ўшанда барча таклифларни рад этган эди.
Ҳужумчининг Арсенал сафига қўшилиши жамоанинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини кенгайтириши кутилмоқда. Микел Артета ротация учун кенгроқ имкониятга эга бўлади, бу эса узоқ давом этадиган мавсумда жамоанинг барқарорлигини таъминлашда жуда муҳим. Тез орада футболчининг Лондонда тиббий кўрикдан ўтиши ва расмий шартнома имзолаши кутилмоқда.
…