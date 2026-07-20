Аббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқлади

·0·Жамият
Аббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқлади

Ўзбекистон терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаев интервюларидан бирида 2026 йилги Жаҳон чемпионати финали олдидан қайси жамоага мухлислик қилиши ҳақидаги саволга самимий жавоб берди.

Футболчидан: "Сизнинг 'Барселона' мухлиси эканингизни биламиз. Жаҳон чемпионати финалида Аргентинага мухлислик қиласизми ёки Испаниягами?" дея сўралганда, у иккиланмасдан:

"Аргентинага. Чунки Мессичи", — дея жавоб қайтарди.

Файзуллаевнинг ушбу жавоби қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Айниқса, Аргентина финалда Испанияга мағлуб бўлгач, кўплаб интернет фойдаланувчилари ушбу видеони яна улашиб, футболчининг жавоби юзасидан турли ҳазиломуз ва қизиқарли изоҳлар қолдирмоқда.

Шунга қарамай, кўпчилик Аббосбек Файзуллаевнинг бу танлови Лионел Мессига бўлган ҳурмати ва мухлислиги билан боғлиқ эканини таъкидлаб, унинг самимий жавобини илиқ қарши олмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиОдилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиБугун, 16:58Қарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиҚарзлар туфайли чақалоғини сотмоқчи бўлган ота-она жазоландиБугун, 15:51Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаКатта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқдаБугун, 14:33Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаАраб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:10Ноқонуний қурилиш қимматга тушдиНоқонуний қурилиш қимматга тушдиБугун, 11:39Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди