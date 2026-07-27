«Манчестер Сити»нинг Осиё турнеси: Маресканинг «кутилмаган» таркиби...
«Манчестер Сити» янги бош мураббий Энцо Мареска бошчилигида мавсумга тайёргарликнинг энг муҳим босқичини бошламоқда. Жамоа сешанба куни Гонконг ва Жанубий Корея бўйлаб ўтказиладиган ёзги турнега жўнаб кетади. ЖЧ-2026дан сўнг бир қатор етакчилар дам олаётганига қарамай, «шаҳарликлар» Осиёга кутилганидан анча кучли ва юлдузли таркиб билан йўл олмоқда.
Таркибда ҳамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов ҳам бўлиши ва янги мураббий ишончини қозониш учун майдонга тушиши кутилмоқда.
Осиё турнеси ва расмий ўйинлар жадвали
Мареска шогирдлари Осиёда учта ўртоқлик учрашувида майдонга тушади, сўнг Англияда янги мавсумнинг расмий баҳсларига киришади.
Сана
Мусобақа / Рақиб
Ўтказилиш жойи
1 август
«Интер» (Италия)
Гонконг
5 август
K-Лига юлдузлари термаси
Сеул (Жанубий Корея)
9 август
«Атлетико Мадрид» (Испания)
Сеул (Жанубий Корея)
16 август
«Арсенал» (Англия Суперкубоги)
Кардифф (Уэльс)
23 август
«Борнмут» (АПЛ 1-тури)
Борнмут
Кимлар Осиёга учишади ва кимлар дам олмоқда?
Жаҳон чемпионатида чорак финал ва ундан узоқроққа борган футболчиларга (Эрлинг Холанд, Родри, Райан Шерки, Эллиот Андерсон ва Англия терма жамоаси аъзолари) қўшимча ҳордиқ берилди. Улар жамоага 16 августдаги Суперкубок баҳсидан 3-4 кун олдин қўшилишади.
Осиё сафарида иштирок этадиган асосий таркиб юлдузлари:
Ҳимоя ва дарвоза: Жанлуижи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов, Райан Айт-Нури, Рико Льюис.
Ярим ҳимоя ва ҳужум: Фил Фоден, Антуан Семеньо, Матеус Нуньеш, Тижани Рейндерс, Умар Мармуш, Нико Гонсалес, Савио.
Имконият кутаётганлар: Калвин Филлипс ва жароҳатдан фориғ бўлаётган Жек Грилиш.
Уго Виананинг бош оғриғи: Родри «Реал»га ўтадими?
Жамоа Осиёда ўйинлар ўтказаётган бир пайтда, спорт директори Уго Виана Манчестер ва Мадрид офислари ўртасида оғир музокараларни олиб боради.
Марказий драма:
«Реал Мадрид» Родрини ўз сафига қўшиб олишга жиддий киришган ва футболчининг ўзи ҳам «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиш истагини яширмаяпти. «Сити» уни олиб қолишга уринмоқда, аммо эҳтимолий трансферга тайёргарлик сифатида марказга янги номзодларни ҳам изламоқда. Бундан ташқари, клуб янги вингер ва ўнг қанот ҳимоячиси қидирмоқда.
Иккинчи томондан, дарвозабон Жеймс Траффорднинг «Лидс Юнайтед»га трансфери деярли ҳал бўлган. Доннарумма эса жамоанинг мутлақ 1-рақамили дарвозабони сифатида мавсумни бошлайди.
Маресканинг «махсус лойиҳалари»: Фоден, Грилиш ва Филлипс
Италиялик мутахассис матбуот анжуманида баъзи футболчиларнинг келажаги ва ҳолатига алоҳида тўхталиб ўтди:
Фил Фоденни тиклаш: ЖЧ-2026га бормаган Фоден Маресканинг асосий нишонида.
«Менинг бурчим — Филни ўзимиз биладиган, энг муҳими, кўришни истайдиган даражасига қайтариш. У яхши кайфиятда бўлса, биз кўп ўйинларни ютамиз», — деди Энцо.
Жек Грилишга ишонч: Февраль ойида оёғидан жарроҳлик амалиётини ўтказган Грилиш сафарга олиб кетилиши кутилмоқда. Мураббий у билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлади.
Калвин Филлипсга сўнгги имконият: «Вест Хэм», «Ипсвич» ва «Шеффилд»даги муваффақиятсиз ижаралардан сўнг, Мареска Филлипсга ўз потенциалини кўрсатиш учун яна бир охирги имкониятни бермоқда.
Ушбу эксклюзив спорт таҳлилини дўстларингизга юборинг!
«Манчестер Сити»даги янги давр ва Абдуқодир Ҳусановнинг Осиё турнесидаги иштироки барча ўзбек мухлислари эътибор марказида бўлади.
Ушбу қайнок янгиликни дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
…