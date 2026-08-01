Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттиради

·0·Спорт
Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттиради

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор ва раҳбарият ўртасидаги шартномани узайтириш масадаси жамоа атрофидаги асосий мавзулардан бирига айланди. Ҳозирда бразилиялик футболчининг амалдаги келишуви 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, томонлар янги шартнома шартлари борасида бир тўхтамга кела олмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид ва футболчи вакиллари ўртасидаги молиявий масалалардаги тафовутлар ҳамон сақланиб қолмоқда. Томонлар яқин ҳафтада мазкур масалага ойдинлик киритиш учун яна бир бор музокара столига ўтиришни режалаштирган.

Трансфер бозори ва Арсенал қизиқиши

Футболчининг келажаги борасидаги ноаниқлик фонида Англиянинг Арсенал клуби вазиятни диққат билан кузатмоқда. Лондонликлар бош мураббийи Микел Артета жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш учун шахсан Винисиус Жуниор хизматига қизиқиш билдирмоқда ва трансфер ойнасида унинг ортидан қувиб бориш имкониятларини баҳоламоқда.

Манбага кўра, айни дамда бразилиялик қанот ҳужумчиси олдида учта асосий йўл мавжуд: Реал Мадрид билан шартномани узайтириш, келаси йил ёзигача кутиб, эркин агент сифатида клубни тарк этиш ёки ёзги трансфер ойнасидаёқ Арсенал сафига кўчиб ўтиш.

Молиявий талаблар ва клуб сиёсати

Винисиус Жуниорнинг талаблари Мадрид клуби раҳбарияти учун жиддий бошқотирма туғдирмоқда. Футболчи базавий маош, натижаларга боғлиқ бонуслар ҳамда шартномани узайтириш учун махсус мукофотни ўз ичига олган қарийб 30 миллион евролик молиявий пакетни талаб қилмоқда. Бундай шартнома тури Реал Мадрид тарихида ҳали кузатилмаган.

Ўз навбатида, қироллик клуби ўзининг қатъий маошлар чегарасидан воз кечиш ниятида эмас. Клуб белгиланган молиявий лимитдан ошишни истамаётган бир пайтда, футболчининг вакиллари талаб қилинаётган махсус бонусни даромадни оширишнинг ягона йўли сифатида кўрмоқда.

Томонлар ўртасидаги келгуси музокаралар якуний қарор қабул қилинишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Винисиуснинг Мадридда қолиш-қолмаслиги ёки бошқа чемпионатга йўл олиши яқин кунларда ойдинлашиши кутилмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферларИспания Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиТоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда