Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкин

·0·Спорт
Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкин

Испания қироллик футбол федерацияси Атлетико Мадрид клубининг расмий шикоятидан кейин Барселона жамоасига нисбатан интизомий иш қўзғатди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, мадридликлар каталонияликларни ўзларининг ҳужумчиси Хулиан Алваресни сўнгги ойлар давомида мунтазам равишда ўз сафига оғдириб олишга уриниш ва тазйиқ ўтказишда айбламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар пайшанба куни ушбу интизомий иш очилганидан хабардор қилинди. Ҳозирда ҳам Барселона, ҳам Атлетико Мадрид ўзининг ҳимоя баёнотларини тақдим этиш ҳуқуқига эга. Мадрид клуби бир неча ойдан бери давом этиб келаётган қоидабузарликлар бўйича нафақат Испания футбол федерациясига, балки FIFAга ҳам мурожаат қилиб, ишни охиригача олиб бориш ниятида қатъий турибди.

Испания футбол федерацияси қоидалари ва мумкин бўлган жазолар

Испания федерациясининг интизомий кодексининг федерация қарорларига риоя этмасликни назарда тутувчи 93-моддасига биноан, бундай қоидабузарликлар учун жуда қаттиқ санкциялар қўлланилиши мумкин. Молиявий жарималар ишнинг фақат бошланиши бўлиб, айбдорлар жиддийроқ чекловларга дуч келиши эҳтимоли юқори.

Мазкур қоидабузарлик тасдиқланса, расмий шахслар ёки футболчининг ўзи бир ойдан икки йилгача бўлган муддатга четлатилиши ёки дисквалификация қилиниши мумкин. Шунингдек, ҳар қандай ҳолатда ҳам тўрт аризадан кам бўлмаган ўйинлик тақиқ қўйилиши кўзда тутилган.

Футболчи ва клуб учун юзага келадиган оқибатлар

Агар ҳужумчи қоидаларни бузгани учун дисквалификация қилинса, у ўзининг хизматларидан фойдалана олмай қолган клубига етказилган зарар учун компенсация тўлаши шарт бўлади. Ушбу сценарий Атлетико Мадрид жамоасининг ўз футболчисидан маҳрум бўлиб қолиш хавфини ҳам келтириб чиқариши мумкин.

Шунга қарамай, Мадрид клубининг позицияси ўзгармаган — улар ойлардан буён қоралаб келаётган қоидабузарликлар учун адолат тикланишини ва жиддий жазо чоралари кўрилишини талаб қилмоқда. Агар далиллар ўз тасдигини топса, юзага келадиган оқибатлар нафақат каталониялик клуб, балки аргентиналик ҳужумчи учун ҳам оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АлваресИспания футбол федерациясиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариШомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариКеча, 23:24Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаАлександро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаКеча, 22:17Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Кеча, 21:00Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиКеча, 20:39Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиКеча, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?Кеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди