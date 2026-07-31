Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкин
Испания қироллик футбол федерацияси Атлетико Мадрид клубининг расмий шикоятидан кейин Барселона жамоасига нисбатан интизомий иш қўзғатди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, мадридликлар каталонияликларни ўзларининг ҳужумчиси Хулиан Алваресни сўнгги ойлар давомида мунтазам равишда ўз сафига оғдириб олишга уриниш ва тазйиқ ўтказишда айбламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар пайшанба куни ушбу интизомий иш очилганидан хабардор қилинди. Ҳозирда ҳам Барселона, ҳам Атлетико Мадрид ўзининг ҳимоя баёнотларини тақдим этиш ҳуқуқига эга. Мадрид клуби бир неча ойдан бери давом этиб келаётган қоидабузарликлар бўйича нафақат Испания футбол федерациясига, балки FIFAга ҳам мурожаат қилиб, ишни охиригача олиб бориш ниятида қатъий турибди.
Испания футбол федерацияси қоидалари ва мумкин бўлган жазоларИспания федерациясининг интизомий кодексининг федерация қарорларига риоя этмасликни назарда тутувчи 93-моддасига биноан, бундай қоидабузарликлар учун жуда қаттиқ санкциялар қўлланилиши мумкин. Молиявий жарималар ишнинг фақат бошланиши бўлиб, айбдорлар жиддийроқ чекловларга дуч келиши эҳтимоли юқори.
Мазкур қоидабузарлик тасдиқланса, расмий шахслар ёки футболчининг ўзи бир ойдан икки йилгача бўлган муддатга четлатилиши ёки дисквалификация қилиниши мумкин. Шунингдек, ҳар қандай ҳолатда ҳам тўрт аризадан кам бўлмаган ўйинлик тақиқ қўйилиши кўзда тутилган.
Футболчи ва клуб учун юзага келадиган оқибатларАгар ҳужумчи қоидаларни бузгани учун дисквалификация қилинса, у ўзининг хизматларидан фойдалана олмай қолган клубига етказилган зарар учун компенсация тўлаши шарт бўлади. Ушбу сценарий Атлетико Мадрид жамоасининг ўз футболчисидан маҳрум бўлиб қолиш хавфини ҳам келтириб чиқариши мумкин.
Шунга қарамай, Мадрид клубининг позицияси ўзгармаган — улар ойлардан буён қоралаб келаётган қоидабузарликлар учун адолат тикланишини ва жиддий жазо чоралари кўрилишини талаб қилмоқда. Агар далиллар ўз тасдигини топса, юзага келадиган оқибатлар нафақат каталониялик клуб, балки аргентиналик ҳужумчи учун ҳам оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
…