Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги ФИФА кунлари доирасида Осиёнинг энг кучли ва номдор терма жамоаларидан бири — Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.
Zamin.uz Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий хабарига таяниб, ушбу шов-шувли баҳс ва миллий жамоамизнинг тайёргарлик режалари тафсилотини тақдим этади.
1. 6 октябрь куни сафар баҳси ва ФИФА кунлари
Ўзбекистон футбол ассоциацияси маълумотига кўра, Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий терма жамоамиз жорий йилнинг 6 октябрь куни сафарда Жанубий Корея миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу муҳим баҳс расмий ФИФА кунлари (FIFA International Window) доирасида ташкил этилмоқда, бу эса ҳар икки жамоага ўзларининг энг кучли ва легионер футболчиларини майдонга тушириш имконини беради.
ЎФА расмий хабаридан:
«Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон миллий жамоаси 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик баҳси ўтказади. Беллашув ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтади.»
Ўзбекистон — Жанубий Корея учрашуви бўйича асосий фактлар
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар
Рақиблар
Жанубий Корея — Ўзбекистон
Учрашув куни
6 октябрь
Мақоми
Халқаро ўртоқлик баҳси (ФИФА кунлари)
Ўтказилиш жойи
Жанубий Корея (Сафарда)
Миллий жамоа мураббийи
Фабио Каннаваро
Асосий мақсад
2027 йилги Осиё чемпионатига тайёргарлик
2. 2027 йилги Осиё чемпионатига тайёргарлик ва янги спарринглар
Маълумот учун, Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2027 йилги Осиё чемпионатида иштирок этади ва ҳозирда қитъа биринчилигига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
Октябрь ойидаги ФИФА кунларида Каннаваро шогирдлари фақат Жанубий Корея билан чекланиб қолмайди. Жамоамиз ушбу йиғин давомида яна бир нечта ўртоқлик баҳслари ўтказишни режалаштирган. Мусобақага тайёргарлик доирасидаги янги рақиблар ҳақида ЎФА томонидан қўшимча ахборот берилади.
Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!
Осиёнинг гранд жамоасига қарши сафардаги ўйин миллий жамоамиз ва Фабио Каннаваро учун катта синов ҳамда муҳим тажриба майдони бўлади.
Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва терма жамоамиз мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяни сафарда мағлуб эта оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…