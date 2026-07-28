Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!

·79·Спорт
Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!

Ўзбекистон миллий терма жамоаси навбатдаги ФИФА кунлари доирасида Осиёнинг энг кучли ва номдор терма жамоаларидан бири — Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.

Zamin.uz Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий хабарига таяниб, ушбу шов-шувли баҳс ва миллий жамоамизнинг тайёргарлик режалари тафсилотини тақдим этади.

1. 6 октябрь куни сафар баҳси ва ФИФА кунлари

Ўзбекистон футбол ассоциацияси маълумотига кўра, Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий терма жамоамиз жорий йилнинг 6 октябрь куни сафарда Жанубий Корея миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу муҳим баҳс расмий ФИФА кунлари (FIFA International Window) доирасида ташкил этилмоқда, бу эса ҳар икки жамоага ўзларининг энг кучли ва легионер футболчиларини майдонга тушириш имконини беради.

ЎФА расмий хабаридан:

«Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон миллий жамоаси 6 октябрь куни сафарда Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик баҳси ўтказади. Беллашув ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтади.»

Ўзбекистон — Жанубий Корея учрашуви бўйича асосий фактлар

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар

Рақиблар

Жанубий Корея — Ўзбекистон

Учрашув куни

6 октябрь

Мақоми

Халқаро ўртоқлик баҳси (ФИФА кунлари)

Ўтказилиш жойи

Жанубий Корея (Сафарда)

Миллий жамоа мураббийи

Фабио Каннаваро

Асосий мақсад

2027 йилги Осиё чемпионатига тайёргарлик

2. 2027 йилги Осиё чемпионатига тайёргарлик ва янги спарринглар

Маълумот учун, Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2027 йилги Осиё чемпионатида иштирок этади ва ҳозирда қитъа биринчилигига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.

Октябрь ойидаги ФИФА кунларида Каннаваро шогирдлари фақат Жанубий Корея билан чекланиб қолмайди. Жамоамиз ушбу йиғин давомида яна бир нечта ўртоқлик баҳслари ўтказишни режалаштирган. Мусобақага тайёргарлик доирасидаги янги рақиблар ҳақида ЎФА томонидан қўшимча ахборот берилади.

Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!

Осиёнинг гранд жамоасига қарши сафардаги ўйин миллий жамоамиз ва Фабио Каннаваро учун катта синов ҳамда муҳим тажриба майдони бўлади.

Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва терма жамоамиз мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяни сафарда мағлуб эта оладими? Ўз тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонЖанубий КореяФабио КаннавароФИФАЎзбекистон футбол ассоциацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди