ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)
2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионатининг энг яхши голи муаллифи расман эълон қилинди. Кабо-Верде терма жамоаси ҳимоячиси Сидней Лопес Кабралнинг Аргентина дарвозасига урган ажойиб голи Hyundai томонидан турнирнинг энг яхши голи деб топилди. Қувонарлиси, ушбу нуфузли рейтингда ўзбекистонлик ҳужумчи Элдор Шомуродов фахрли иккинчи ўринни эгаллади.
Zamin.uz тарихий гол, Маямидаги ҳаяжонли драматик дақиқалар ва 3 йил олдин ахлат пакетларини парда қилган футболчининг «эртакнамо» муваффақият тарихини тақдим этади.
1. Маямидаги драма: 1/32 финалда Мартинес дарвозасига урилган мўъжиза
Флорида штатининг Маями Гарденс шаҳридаги «Маями» стадионида бўлиб ўтган 1/32 финал босқичидаги Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги баҳс ҳақиқий футбол триллерига айланди. 65 минг томошабин гувоҳлигида кечган ўйинда Кабо-Верделик Сидней Лопес Кабрал қўшимча вақтда Алексис Макаллистерни доғда қолдириб, Эмилиано Мартинес дарвозасининг юқори бурчагига ўнг оёғи билан тўпни жойлаб қўйди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.
Гарчи Кабо-Верде якунда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учраган бўлса-да, Лопес Кабралнинг ушбу зарбаси бутун дунё футбол мухлисларини ларзага келтирди.
ЖЧ-2026нинг энг яхши голлари кучли учлиги ва тарихий мукофот
Ўрин
Футболчи
Терма жамоа
Кўрсаткич / Номинация
1-ўрин (Ғолиб)
Сидней Лопес Кабрал
Кабо-Верде
Турнирнинг энг яхши голи (Аргентинага)
2-ўрин
Ўзбекистон
Турнирнинг 2-энг чиройли голи
3-ўрин
Уилсон Исидор
Гаити
Турнирнинг 3-энг чиройли голи
Мукофотнинг тарихий ворислари:
Лопес Кабрал ушбу мукофотни қўлга киритиш орқали Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенжамин Павар ва Ричарлисон каби жаҳон футболи афсоналари қаторидан жой олди.
2. Гол нишонланишидаги драма: Онанинг ҳушидан кетиши ва Марселонинг эътирофи
Гол содир бўлган лаҳзаларда стадионда кутилмаган драматик ҳодиса юз берди. Лопес Кабрал голни трибунадаги онаси ва севгилиси олдига югуриб нишонлаш учун борганида, унинг онаси Тереза хурсандчилик ва ҳаяжондан ҳушидан кетди.
Бу ҳолат 1998 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида Хорватияга гол урган Франция терма жамоаси афсонаси Лилиан Тюрамнинг онаси ҳушидан кетган тарихий лаҳзани қайта ёдга солди.
Бундан ташқари, Бразилия ва «Реал Мадрид» афсонаси Марсело шахсан Кабралга хабар юбориб, сўнгги овоз беришда айнан унинг голига овоз берганини тан олди:
Сидней Лопес Кабрал Марсело билан мулоқоти ҳақида:
«Марсело — менинг энг катта кумирларимдан бири. У менга турнирнинг энг яхши голи сифатида менинг голимга овоз берганини айтганида кўзларимга ишонмадим. Мен унга чексиз миннатдорчилик билдирдим!»
3. 5-дивизиондан ЖЧ қаҳрамонигача: Эртакнамо парвоз
Атиги уч йил олдин Сидней Лопес Кабрал Германиянинг 5-дивизионида (ҳаваскорлар лигасида) ўйнаб юрган ва уйида деразага ахлат пакетларини парда сифатида ёпиб яшаган. Унинг камбағалликдан футбол чўққисигача босиб ўтган йўли ЖЧ-2026нинг энг таъсирли ва илҳомлантирувчи ҳикояларидан бирига айланди.
Сидней Лопес Кабралнинг гол ҳақидаги таассуротлари:
«Юқорига қараганимда ва тўпнинг юқори бурчакка оқиб тушаётганини кўрганимда: "Мен нима қилдим экан?" деб ўйладим. Кўзларимга ишонмадим. Ҳамма Жаҳон чемпионатида гол уришни орзу қилади, лекин Аргентинадек буюк жамоага қарши бундай гол уриш — ажойиб туйғу.»
Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!
Терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродовнинг Жаҳон чемпионатидаги ажойиб голи кучли учликдан жой олгани бутун Ўзбекистон учун фахрли воқеадир!
Ушбу қайноқ ва муҳим хабарни дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Элдор Шомуродовнинг голи 1-ўринга лойиқ эдими ёки Кабо-Верделик футболчининг зарбаси ҳақиқатан ҳам турнирнинг энг яхшиси бўлдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…