ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)

·50·Спорт
ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)

2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионатининг энг яхши голи муаллифи расман эълон қилинди. Кабо-Верде терма жамоаси ҳимоячиси Сидней Лопес Кабралнинг Аргентина дарвозасига урган ажойиб голи Hyundai томонидан турнирнинг энг яхши голи деб топилди. Қувонарлиси, ушбу нуфузли рейтингда ўзбекистонлик ҳужумчи Элдор Шомуродов фахрли иккинчи ўринни эгаллади.

Zamin.uz тарихий гол, Маямидаги ҳаяжонли драматик дақиқалар ва 3 йил олдин ахлат пакетларини парда қилган футболчининг «эртакнамо» муваффақият тарихини тақдим этади.

1. Маямидаги драма: 1/32 финалда Мартинес дарвозасига урилган мўъжиза

Флорида штатининг Маями Гарденс шаҳридаги «Маями» стадионида бўлиб ўтган 1/32 финал босқичидаги Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги баҳс ҳақиқий футбол триллерига айланди. 65 минг томошабин гувоҳлигида кечган ўйинда Кабо-Верделик Сидней Лопес Кабрал қўшимча вақтда Алексис Макаллистерни доғда қолдириб, Эмилиано Мартинес дарвозасининг юқори бурчагига ўнг оёғи билан тўпни жойлаб қўйди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.

Гарчи Кабо-Верде якунда 2:3 ҳисобида мағлубиятга учраган бўлса-да, Лопес Кабралнинг ушбу зарбаси бутун дунё футбол мухлисларини ларзага келтирди.

ЖЧ-2026нинг энг яхши голлари кучли учлиги ва тарихий мукофот

Ўрин

Футболчи

Терма жамоа

Кўрсаткич / Номинация

1-ўрин (Ғолиб)

Сидней Лопес Кабрал

Кабо-Верде

Турнирнинг энг яхши голи (Аргентинага)

2-ўрин

Элдор Шомуродов

Ўзбекистон

Турнирнинг 2-энг чиройли голи

3-ўрин

Уилсон Исидор

Гаити

Турнирнинг 3-энг чиройли голи

Мукофотнинг тарихий ворислари:

Лопес Кабрал ушбу мукофотни қўлга киритиш орқали Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенжамин Павар ва Ричарлисон каби жаҳон футболи афсоналари қаторидан жой олди.

2. Гол нишонланишидаги драма: Онанинг ҳушидан кетиши ва Марселонинг эътирофи

Гол содир бўлган лаҳзаларда стадионда кутилмаган драматик ҳодиса юз берди. Лопес Кабрал голни трибунадаги онаси ва севгилиси олдига югуриб нишонлаш учун борганида, унинг онаси Тереза хурсандчилик ва ҳаяжондан ҳушидан кетди.

Бу ҳолат 1998 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида Хорватияга гол урган Франция терма жамоаси афсонаси Лилиан Тюрамнинг онаси ҳушидан кетган тарихий лаҳзани қайта ёдга солди.

Бундан ташқари, Бразилия ва «Реал Мадрид» афсонаси Марсело шахсан Кабралга хабар юбориб, сўнгги овоз беришда айнан унинг голига овоз берганини тан олди:

Сидней Лопес Кабрал Марсело билан мулоқоти ҳақида:

«Марсело — менинг энг катта кумирларимдан бири. У менга турнирнинг энг яхши голи сифатида менинг голимга овоз берганини айтганида кўзларимга ишонмадим. Мен унга чексиз миннатдорчилик билдирдим!»

3. 5-дивизиондан ЖЧ қаҳрамонигача: Эртакнамо парвоз

Атиги уч йил олдин Сидней Лопес Кабрал Германиянинг 5-дивизионида (ҳаваскорлар лигасида) ўйнаб юрган ва уйида деразага ахлат пакетларини парда сифатида ёпиб яшаган. Унинг камбағалликдан футбол чўққисигача босиб ўтган йўли ЖЧ-2026нинг энг таъсирли ва илҳомлантирувчи ҳикояларидан бирига айланди.

Сидней Лопес Кабралнинг гол ҳақидаги таассуротлари:

«Юқорига қараганимда ва тўпнинг юқори бурчакка оқиб тушаётганини кўрганимда: "Мен нима қилдим экан?" деб ўйладим. Кўзларимга ишонмадим. Ҳамма Жаҳон чемпионатида гол уришни орзу қилади, лекин Аргентинадек буюк жамоага қарши бундай гол уриш — ажойиб туйғу.»

Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!

Терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродовнинг Жаҳон чемпионатидаги ажойиб голи кучли учликдан жой олгани бутун Ўзбекистон учун фахрли воқеадир!

Ушбу қайноқ ва муҳим хабарни дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Элдор Шомуродовнинг голи 1-ўринга лойиқ эдими ёки Кабо-Верделик футболчининг зарбаси ҳақиқатан ҳам турнирнинг энг яхшиси бўлдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Элдор ШомуродовСидни Лопес КабралАргентинаКабо-ВердеХёндэ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди