Uzbekistán en el top 8: le falta 1 punto para entrar en el top 6 mundial

El ajedrez uzbeko volvió a subir un puesto en el ranking mundial. En la clasificación de federaciones publicada por la FIDE para agosto de 2026, Uzbekistán ocupa el 8.º lugar con un promedio de 2626 puntos.

Lo más interesante es que Uzbekistán está separado de Azerbaiyán y Ucrania, 6.º y 7.º respectivamente, por solo un punto Elo. Francia y Países Bajos, en cambio, quedaron por detrás de Uzbekistán.

Uzbekistán sube un puesto

El ranking «Top Federations Open» de la Federación Internacional de Ajedrez se calcula a partir del promedio de los 10 ajedrecistas mejor clasificados de cada país. Por tanto, refleja no solo la fuerza de una o dos estrellas, sino también el nivel general de toda la escuela nacional de ajedrez.

Uzbekistán, que ocupaba el 9.º puesto el mes pasado, subió una posición en el ranking de agosto y entró en el top 8.

Promedio de rating de los 10 mejores ajedrecistas de la federación nacional:

2626 puntos.

Este resultado acercó mucho a Uzbekistán a potencias ajedrecísticas tradicionales como Alemania, Azerbaiyán y Ucrania.

A un solo punto del top 6

La competencia es especialmente reñida entre los puestos 5.º y 9.º del ranking.

Alemania tiene 2634 puntos. Azerbaiyán y Ucrania cuentan con 2627 cada uno. Uzbekistán les sigue con 2626 puntos.

Las diferencias son las siguientes:

con Alemania: 8 puntos;

con Azerbaiyán y Ucrania: 1 punto;

ventaja sobre Francia: 3 puntos;

ventaja sobre Países Bajos: 13 puntos.

De este modo, una pequeña mejora en el rating de uno o dos jugadores del top 10 podría llevar a Uzbekistán directamente hasta el 6.º puesto.

Las 10 federaciones de ajedrez más fuertes del mundo

Puesto País Rating promedio del top 10 1 Estados Unidos 2723 2 India 2705 3 China 2663 4 Rusia 2641 5 Alemania 2634 6 Azerbaiyán 2627 7 Ucrania 2627 8 Uzbekistán 2626 9 Francia 2623 10 Países Bajos 2613

Estados Unidos lidera el ranking con 2723 puntos. India es segunda con 2705, mientras que China ocupa el tercer puesto con 2663.

La diferencia entre Uzbekistán y Estados Unidos es de 97 puntos. Sin embargo, la distancia con varias potencias ajedrecísticas europeas prácticamente ha desaparecido.

El resultado no depende solo de dos líderes

En los últimos años, el ajedrez uzbeko ha sido noticia por los grandes resultados de Javokhir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov. Sin embargo, el ranking de federaciones tiene en cuenta a los 10 mejores ajedrecistas de cada país.

Por eso, el 8.º puesto también demuestra que existe una sólida cantera en el ajedrez nacional. Para subir en el ranking, los resultados de los otros ocho grandes maestros son tan importantes como los de los líderes.

En este sistema:

el rating muy alto de una sola estrella no es suficiente;

se necesitan al menos 10 ajedrecistas de alto nivel;

cada cambio de rating en un torneo internacional afecta al promedio general;

el crecimiento de los jóvenes grandes maestros impulsa a la federación en el ranking.

Por tanto, la entrada de Uzbekistán en el top 8 es resultado del crecimiento general de su escuela nacional, no solo de algunos ajedrecistas.

Francia y Países Bajos, por detrás

Francia cuenta con figuras de la élite mundial como Alireza Firouzja, mientras que Países Bajos tiene a jugadores como Anish Giri. Aun así, el rating promedio de sus 10 mejores ajedrecistas es inferior al de Uzbekistán.

Uzbekistán está:

3 puntos por delante de Francia;

13 puntos por delante de Países Bajos.

La diferencia no es grande. Por ello, los resultados de cada jugador del top 10 en las próximas competiciones podrían cambiar las posiciones de los países.

El nuevo objetivo: el top 6

La situación actual marca un nuevo objetivo para Uzbekistán. Para entrar en el top 5 debe reducir la diferencia de 8 puntos con Alemania. Para alcanzar el top 6 solo le falta un punto.

Para lograrlo, los jugadores del top 10 deberán sumar puntos de forma constante en los torneos internacionales sin perder rating. Será especialmente importante que los jóvenes grandes maestros se consoliden en 2600 puntos o más.

El ranking de agosto demuestra que Uzbekistán ya no es solo una nación prometedora del ajedrez mundial, sino una de sus potencias actuales. El siguiente paso está muy cerca: al país lo separa un solo punto Elo del top 6.

¿Crees que Uzbekistán podrá entrar también en el top 5 mundial en los próximos meses? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.