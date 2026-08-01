«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?
Молиявий қийинчиликлар гирдобига тушиб қолган Тошкентнинг «Бунёдкор» клубига давлат томонидан 5 миллиард сўмлик амалий ёрдам кўрсатилди. Клуб мазкур маблағ жамоанинг Суперлигадаги иштирокини давом эттириши ва навбатдаги учрашувларга режа асосида тайёргарлик кўришига хизмат қилишини маълум қилди.
Бироқ ушбу ёрдам муаммонинг якуний ечими эмас. Энди асосий масала — ажратилган маблағ клубни қисқа муддатли инқироздан олиб чиқадими ёки «Бунёдкор» учун барқарор молиялаштириш тизими ҳам яратиладими?
Клуб мухлисларга расмий мурожаат қилди
«Бунёдкор» матбуот хизмати оғир вазиятдан хавотирга тушган мухлисларни хотиржам қилиш мақсадида махсус баёнот эълон қилди.
Унда 30 июль куни клубга 5 миллиард сўм маблағ ажратилгани маълум қилинди.
«Клубимизга ҳукуматимиз томонидан амалий ёрдам берила бошланди. “Бунёдкор” Суперлиганинг навбатдаги учрашувларига режа асосида тайёргарлик кўришда давом этади», — дейилади баёнотда.
Клуб раҳбарияти кўрсатилган ёрдам учун давлат раҳбари ва ҳукумат мутасаддиларига миннатдорлик билдирган.
Шунингдек, жамоани мураккаб вазиятда қўллаб-қувватлаган мухлислар, журналистлар, блогерлар ва футбол жамоаларига ҳам ташаккур айтилди.
Клуб алоҳида тилга олган жамоалар орасида:
«Пахтакор»;
«Сурхон»;
«Бухоро»;
«Навбаҳор»;
«Локомотив»;
«Олимпик Mobiuz» бор.
Маблағ қайси қарор асосида ажратилди?
Клуб маълумотига кўра, молиявий ёрдам Президентнинг 2026 йил 24 мартдаги ПҚ–107-сон қарори асосида ажратилган.
Мазкур қарор спорт соҳасидаги ташкилотларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, муқобил маблағ манбаларини жорий этиш ва профессионал футбол клубларига хусусий сармоя ҳамда тадбиркорларни жалб қилишни назарда тутади. Ҳужжат билан Спорт вазирлиги ҳузурида Спорт соҳасидаги ташаббусларни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш белгиланган.
Қарорнинг яна бир муҳим йўналиши — футбол клубларини фақат давлат ёки ҳомий маблағига қарам ҳолда сақлаш эмас, балки уларда корпоратив бошқарувни жорий этиш ва фаолиятини тижоратлаштиришдир. Йиллик харажатларнинг камида 20 фоизини молиялаштирган тадбиркорларга клубларни ишончли бошқарувга бериш механизми ҳам кўзда тутилган.
5 миллиард сўм нималарга сарфланиши мумкин?
Клуб ажратилган маблағнинг батафсил тақсимоти ҳақида ҳозирча маълумот бермаган.
Аммо футбол клубининг кундалик фаолиятида маблағ, одатда, қуйидаги йўналишларга зарур бўлади:
футболчилар ва мураббийлар олдидаги тўловлар;
сафар ва меҳмонхона харажатлари;
машғулот жараёнини ташкил этиш;
стадион ва база хизматлари;
тиббий таъминот ҳамда тикланиш;
ёшлар жамоалари фаолияти;
мусобақаларда иштирок этиш билан боғлиқ ташкилий харажатлар.
5 миллиард сўм клубнинг энг шошилинч мажбуриятларини бажаришига ёрдам бериши мумкин. Бироқ бу маблағ қанча муддатга етиши унинг қай тарзда сарфланиши ва клубнинг умумий қарзлари ҳажмига боғлиқ.
Маблағдан фойдаланиш йўналишлари очиқ эълон қилиниши мухлислар ва жамоатчилик ишончини мустаҳкамлар эди.
«Қизилқум» билан ўйин бўйича муҳим изоҳ
Тақдим этилган дастлабки матнда «Бунёдкор» молиявий муаммолар сабаб Суперлиганинг 15-туридаги «Қизилқум» билан учрашувга бормагани ва техник мағлубият олгани айтилган.
Бироқ очиқ тақвимларда «Қизилқум» — «Бунёдкор» учрашуви 2026 йил 2 август куни ўтказилиши кўрсатилган. Шу боис техник мағлубият ҳақидаги хабар ҳозирча мусобақа ташкилотчисининг алоҳида расмий қарори билан тасдиқланиши лозим.
Профессионал футбол лигаси томонидан якуний қарор ёки тақвимдаги ўзгариш эълон қилинса, вазиятга аниқлик киритилади.
Ёрдам клубни тўлиқ қутқарадими?
Давлат ёрдами «Бунёдкор»нинг яқин учрашувларга тайёргарликни давом эттириши учун муҳим имконият яратди. Аммо бир марталик маблағ клубнинг молиявий барқарорлигини узоқ муддатга кафолатламайди.
Барқарор фаолият учун клубга:
Доимий ва ишончли ҳомийлар;
Шаффоф молиявий ҳисобот;
Хусусий сармоядорлар;
Чипта ва клуб маҳсулотларидан даромад;
Футболчиларни тайёрлаш ва сотиш тизими;
Маркетинг ҳамда тижорат ҳамкорликлари зарур.
«Бунёдкор» катта стадион, футбол академияси, тарих ва таниқли брендга эга. Аммо ушбу имкониятлар самарали бизнес ва бошқарув тизимига айлантирилмас экан, молиявий муаммолар яна такрорланиши мумкин.
Нега «Бунёдкор»нинг тақдири муҳим?
«Бунёдкор» бир вақтлар Ўзбекистоннинг энг кучли ва машҳур клубларидан бири бўлган. Жамоа мамлакат чемпионлиги учун курашган, Осиё мусобақаларида иштирок этган ва кўплаб иқтидорли футболчиларни тарбиялаган.
Шу боис клубдаги молиявий инқироз фақат бир жамоанинг ички муаммоси эмас. У Ўзбекистонда профессионал футбол клубларини молиялаштириш ва бошқариш тизимидаги кенгроқ масалаларни ҳам кўрсатиб берди.
Клубнинг сақлаб қолиниши муҳим, аммо ундан ҳам муҳими — унинг яна бир неча ойдан кейин худди шу ҳолатга тушиб қолмаслигини таъминлашдир.
Асосий хулоса
«Бунёдкор»га ажратилган 5 миллиард сўм жамоа учун оғир пайтдаги муҳим ёрдам бўлди. Клуб навбатдаги учрашувларга тайёргарликни давом эттиришини ва фаолиятини барқарорлаштиришга киришганини маълум қилди.
Бироқ ушбу маблағ инқирозни вақтинча юмшатиш билан чекланиб қолмаслиги керак. Энди клуб раҳбарияти олдида маблағдан шаффоф ва самарали фойдаланиш, хусусий сармоя жалб этиш ҳамда даромад келтирадиган замонавий бошқарув тизимини яратиш вазифаси турибди.
«Бунёдкор»ни бир марталик ёрдам эмас, узоқ муддатли ва мустақил молиявий тизим қутқаради.
…