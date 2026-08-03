«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди
Суперлиганинг 15-турида чемпионлик учун курашаётган «Нефтчи» Самарқандда муҳим очколардан маҳрум бўлди. Фарғоналиклар «Динамо» меҳмони бўлиб, имкониятларга бой, аммо голсиз якунланган учрашувда 0:0 ҳисобида дуранг қайд этди.
Ҳар икки жамоа рақиб дарвозаси олдида хавфли вазиятлар яратди. Бироқ якуний зарбалардаги ноаниқлик ва дарвозабонларнинг ишончли ҳаракатлари сабаб мухлислар гол кўра олмади.
Вазиятлар бўлди, ҳисоб эса ўзгармади
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ жамоалар эҳтиёткор, шу билан бирга фаол футбол намойиш қилди. «Динамо» ўз майдонида пешқадамдан чўчимасдан ҳаракат қилган бўлса, «Нефтчи» тўп назорати ва тажрибали ҳужум чизиғи орқали натижага эришишга уринди.
Самарқандликлар сафида Анваржон Хожимирзаев, Тигран Аванесян ва Харис Хайдаревич ҳужумларни ривожлантиришга ҳаракат қилди. Фарғоналикларнинг олдинги чизиғида эса Хуршид Ғиёсов, Жамшид Искандеров ва Зоран Марушич фаол бўлди.
Шунга қарамай, биринчи бўлимда ҳам, танаффусдан кейин ҳам дарвозалар дахлсиз қолди.
«Динамо» бир вақтда учта ўзгариш қилди
Самарқанд клуби мураббийлар штаби 62-дақиқада ўйин сценарийсини ўзгартириш учун бирданига уч футболчини майдонга туширди.
Жаҳонгирбек Абдусаломов, Расул Йўлдошев ва Нурилло Тўхтасинов ўйинга қўшилди. Бу қарор мезбонларнинг ҳужумда янги куч ва тезлик ҳосил қилишни истаганини кўрсатди.
«Нефтчи» ҳам иккинчи бўлим бошидаёқ таркибга ўзгартиш киритди. Нурмуҳаммад Абдуғаниев ўрнига Алишер Одилов туширилди. 63-дақиқада эса Владимир Йововични Жураний Франсиско Феррейра алмаштирди.
Икки жамоа ҳам захира имкониятларидан фойдаланган бўлса-да, бу ўзгаришлар таблодаги нолларни ўзгартира олмади.
Пешқадамлик сақланди, аммо икки очко йўқотилди
Голсиз дурангдан кейин «Нефтчи» очколари сонини 36 тага етказди ва Суперлига турнир жадвалида пешқадамликни сақлаб қолди.
Бироқ фарғоналиклар Самарқандда ғалаба қозонганида таъқибчиларидан узоқлашиш имконига эга бўларди. Шу нуқтаи назардан, дуранг «Нефтчи» учун бир очко эмас, бой берилган икки очко сифатида ҳам баҳоланиши мумкин.
«Динамо» эса кучли рақибга қарши очко олиб, жамғармасини 21 тага етказди. Самарқанд клуби 15-турдан кейин 9-поғонани эгаллаб турибди.
Жамоа
Очко
Ўрин
«Нефтчи»
36
1
«Динамо»
21
9
Ҳимоячилар ҳужумчилардан устун келди
Учрашувда гол урилмаган бўлса-да, бу баҳс зерикарли ўтганини англатмайди. Икки томонда ҳам ҳисобни очиш учун имкониятлар бўлди, аммо ҳимоя чизиқлари ҳал қилувчи вазиятларда хатога йўл қўймади.
«Динамо» дарвозасини қўриқлаган Эдем Неманов ва «Нефтчи» посбони Ботирали Эргашев жамоаларига «қуруқ» ўйин ўтказишда ёрдам берди.
Айниқса, пешқадамга қарши очко олган «Динамо» ўз майдонида ҳар қандай рақиб учун мураккаб жамоа эканини кўрсатди. «Нефтчи» эса устунликни голга айлантириш борасида қийналди.
Учрашув қайдномаси
Суперлига, 15-тур
«Динамо» — «Нефтчи» 0:0
«Динамо»: Эдем Неманов, Михаил Штефан, Санжар Қодирқулов, Анваржон Хожимирзаев (Жаҳонгирбек Абдусаломов, 62), Тигран Аванесян (Расул Йўлдошев, 62), Жалолиддин Жумабоев, Ойбек Ўрмонжонов, Марко Станоевич, Харис Хайдаревич (Нурилло Тўхтасинов, 62), Фирдавс Абдураҳмонов, Беҳрузбек Облақулов.
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икромжон Алибоев, Иброҳимхалил Йўлдошев, Владимир Йовович (Жураний Франсиско Феррейра, 63), Хуршид Ғиёсов, Жамшид Искандеров, Нурмуҳаммад Абдуғаниев (Алишер Одилов, 46), Анваржон Ғофуров, Зоран Марушич, Фаррух Сайфиев.
Чемпионлик пойгасида ҳар бир очко муҳим
Мавсумнинг иккинчи қисми яқинлашган сари «Нефтчи» учун ҳар бир учрашувнинг аҳамияти ошиб боради. Пешқадамлик сақланиб қолган бўлса-да, Самарқанддаги дуранг рақибларга фарқни қисқартириш имконини бериши мумкин.
«Динамо» эса кучли рақибдан олинган очко орқали жадвалдаги ўрнини мустаҳкамлади. Самарқандликлар кейинги турларда ҳужумдаги имкониятлардан самаралироқ фойдаланса, юқори поғоналарга яқинлашиш имконига эга.
Сизнингча, Самарқанддаги икки очко йўқотилиши «Нефтчи»нинг чемпионлик пойгасига таъсир қиладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…