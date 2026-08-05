El Tottenham prepara 125 millones de libras para reforzar su ataque

El Tottenham londinense está dispuesto a dar un gran paso en el mercado de fichajes para renovar por completo su ataque antes de la nueva temporada. La directiva del equipo prepara un gasto total de 125 millones de libras esterlinas para fichar al extremo del Manchester City Savinho y al delantero del Chelsea Nicolas Jackson. Goal.com informa .

Después de reforzar con éxito la defensa y el centro del campo, el Tottenham centra ahora su atención en fortalecer el ataque. Según los nuevos planes, el club londinense está dispuesto a pagar 60 millones de libras por el extremo brasileño Savinho y 65 millones por el delantero senegalés de 25 años Nicolas Jackson.

Negociaciones por Savinho y acuerdo personal

Según Fabrizio Romano, el Tottenham ya ha llegado a un acuerdo con Savinho sobre su contrato personal. El extremo quiere jugar bajo las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi y ha pedido oficialmente al Manchester City que autorice su traspaso.

Las negociaciones entre ambos clubes continúan actualmente. El Manchester City quiere recibir la totalidad de los 60 millones de libras solicitados por el jugador. Además, los Citizens han informado de que solo aprobarán el traspaso cuando encuentren un sustituto en el mercado de fichajes.

El Tottenham descarta a Gakpo y lucha por Jackson

Al parecer, el Tottenham había elegido inicialmente al delantero del Liverpool Cody Gakpo como su principal objetivo. Sin embargo, después de que el Liverpool rechazara cualquier oferta para mantener la profundidad de su plantilla, el club londinense se vio obligado a centrar su atención en Savinho.

Tras resolver sus problemas en las bandas, el Tottenham comenzó a buscar un delantero centro. Según el Daily Mail, el Chelsea valora a Nicolas Jackson en 65 millones de libras después de la llegada de Danny Welbeck al equipo. El delantero de 25 años, que pasó la temporada pasada cedido en el Bayern de Múnich, quiere marcharse ahora a otro club para disfrutar de minutos de juego regulares.

El Chelsea cuenta actualmente con seis delanteros en su plantilla y no se opondrá a la salida del jugador si el Tottenham paga la cantidad solicitada. La directiva del Tottenham planea celebrar una reunión oficial con los representantes del Manchester City durante la segunda semana de agosto y quiere cerrar el fichaje de Savinho antes del 10 de agosto. Una vez resuelto el traspaso del brasileño, se espera que el club londinense envíe de inmediato una oferta oficial al Chelsea por Nicolas Jackson.