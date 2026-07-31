Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Тошкентга қайтиб, «Иқтидорли мураббийлар лойиҳаси» доирасидаги конференсияда маҳаллий мутахассислар билан учрашди. ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Ерматов сўнгги етти йил ичида футбол соҳасига оид тўққизта президент қарори қабул қилинганини таъкидлаб, мамлакатда футболни ривожлантиришга давлат даражасида катта еътибор қаратилаётганини айтди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро яна Тошкентда. Италиялик мутахассис «Иқтидорли мураббийлар лойиҳаси» доирасида ташкил этилган навбатдаги конференцияда қатнашиб, маҳаллий мураббийлар билан бир майдонда учрашди.
Бу ташриф оддий протокол тадбири бўлиб қолмади. Конференцияда айтилган фикрлар Ўзбекистон футболида асосий эътибор фақат терма жамоа натижасига эмас, балки янги авлод мураббийларини тайёрлашга ҳам қаратилаётганини кўрсатди.
Эрматов мураббийларга муҳим мурожаат қилди
Конференцияда Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов сўзга чиқиб, мамлакатда футболни ривожлантиришга давлат даражасида катта эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, сўнгги етти йил ичида футбол соҳасига оид тўққизта президент қарори қабул қилинган. Эрматов бу кўрсаткични футбол инфратузилмаси, мураббийлар тайёрлаш тизими ва ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлашга бўлган юксак эътиборнинг ифодаси сифатида баҳолади.
У конференцияга мамлакат футболи тақдирига бефарқ бўлмаган мутахассислар йиғилганини қайд этиб, иштирокчиларга ёш футболчиларни тарбиялаш ва миллий футболни янги босқичга олиб чиқиш йўлида муваффақият тилади.
Равшан Эрматов айни пайтда ЎФА биринчи вице-президенти сифатида фаолият юритади ва ассоциациянинг футбол технологиялари ҳамда мураббийлик тизимини ривожлантириш ишларида иштирок этади.
Каннаваронинг иштироки нега муҳим?
Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатида конференция иштирокчилари олдида сўзга чиқди. Италиялик мутахассиснинг маҳаллий мураббийлар билан бундай учрашувда қатнашиши терма жамоа ва ҳудудлардаги футбол мактаблари ўртасидаги алоқани кучайтириш нуқтаи назаридан муҳим.
Каннаваро ҳозир Ўзбекистон миллий терма жамоасини бошқаради. Унинг штаби футболчиларни танлашда ёшдан кўра тайёргарлик, жисмоний ҳолат ва майдонда кўрсатилган натижага эътибор қаратаётганини аввал ҳам таъкидлаган.
Бу ёндашув ёшлар билан ишлайдиган мураббийларга аниқ сигнал беради: иқтидорли футболчини топишнинг ўзи камлик қилади. Уни жисмоний, тактик ва психологик жиҳатдан юқори даражага тайёрлаш ҳам зарур.
Каннаваронинг конференцияда иштирок этиши маҳаллий мураббийларга жаҳон чемпионлигини қўлга киритган футболчи ва халқаро тажрибага эга мутахассиснинг қарашларини бевосита эшитиш имконини берди.
Одил Аҳмедов ҳам мураббийлар олдида сўзлади
Тадбирда ЎФА вице-президенти Одил Аҳмедов ҳам иштирок этиб, конференция қатнашчиларига мурожаат қилди.
Аввалги «Иқтидорли мураббийлар» конференцияларида Аҳмедов мазкур лойиҳани ўзбек футболи учун муҳим деб атаган ва янги футбол юлдузларини айнан билимли ҳамда замонавий фикрлайдиган мураббийлар кашф этишини таъкидлаган эди.
Собиқ миллий жамоа сардорининг бу жараёнда қатнашиши лойиҳанинг фақат назарий маърузалардан иборат эмаслигини кўрсатади. Унда катта футбол муҳитини яхши биладиган собиқ футболчилар, амалдаги мураббийлар ва соҳа раҳбарларининг тажрибаси бирлаштирилмоқда.
Лойиҳа мураббийларга нимани ўргатади?
«Иқтидорли мураббийлар» лойиҳасининг аввалги конференцияларида қуйидаги масалалар муҳокама қилинган:
ўзбек футболига мос ўйин фалсафасини шакллантириш;
футболчиларни узоқ муддатли режа асосида тайёрлаш;
ёшларни психологик жиҳатдан тўғри йўналтириш;
замонавий футболда диетологиянинг аҳамияти;
ўйин ва машғулотларни таҳлил қилиш;
академияларда рақамли технологиялардан фойдаланиш.
Лойиҳа доирасида болалар футболи, профессионал клублар ва ҳудудий академияларда ишлайдиган мураббийлар тажриба алмашмоқда. Илгариги конференцияларда мамлакатнинг барча вилоятларидан болалар футболи ва клублар мураббийлари қатнашган.
Бу тизим мураббийни фақат машғулот ўтказувчи мутахассис эмас, балки футболчининг узоқ йиллик ривожланишини бошқарадиган шахс сифатида тайёрлашни кўзда тутади.
Асосий эътибор энди мураббийлар сифатига қаратилмоқда
Ўзбекистонда сўнгги йилларда футбол академиялари, майдонлар ва миллий жамоалар учун инфратузилма кенгайди. Бироқ ҳар қандай замонавий майдон ва база унда ишлайдиган билимли мураббий бўлмаса, кутилган натижани бермайди.
Шу сабаб «Иқтидорли мураббийлар» лойиҳаси футбол ислоҳотларининг энг муҳим бўғинларидан бирига айланиши мумкин.
Ёш футболчининг келажаги кўпинча уни биринчи бўлиб кўрган ва тўғри йўналтирган мураббийга боғлиқ. Нотўғри юклама ёки эътиборсизлик иқтидорни йўқотиши мумкин, тўғри тизим эса оддий болани профессионал футболчига айлантиради.
Каннаваро маҳаллий мураббийлардан нимани кутади?
Каннаваронинг аввалги баёнотларидан келиб чиқиб, миллий жамоага йўл олиш учун футболчилар ўз ўйини билан мураббийлар штабини ишонтириши керак. У терма жамоага номзодларни танлашда футболчининг машғулотдаги меҳнати, жисмоний тайёргарлиги ва рақобатга муносабатига эътибор қаратишини билдирган.
Демак, ҳудудий ва клуб мураббийлари олдида бир нечта муҳим вазифа турибди:
иқтидорни эрта аниқлаш;
техник камчиликларни ўз вақтида тузатиш;
футболчини жисмоний жиҳатдан тўғри ривожлантириш;
уни катта футбол босимига психологик тайёрлаш;
интизом ва профессионал муносабатни шакллантириш.
Каннаваро терма жамоага тайёр футболчиларни қабул қилади. Бу тайёргарликнинг асоси эса болалар ва клублар футболида қўйилади.
Асосий хулоса
Фабио Каннаваронинг Тошкентга қайтиб, «Иқтидорли мураббийлар» конференциясида қатнашиши Ўзбекистон футболида янги ёндашув шаклланаётганини кўрсатди.
Равшан Эрматов давлат томонидан футболга қаратилаётган эътибор ва қабул қилинган қарорларни таъкидлади. Одил Аҳмедов мураббийларнинг янги футбол юлдузларини кашф этишдаги ўрнига урғу берди. Каннаваронинг иштироки эса маҳаллий мураббийлар билан миллий терма жамоа ўртасида бевосита мулоқот учун муҳим имконият яратди.
Ўзбекистон футболида навбатдаги катта натижа фақат машҳур футболчилар ёки хорижлик мутахассислар орқали келмайди. Унинг пойдеворини ҳудудларда ҳар куни ёшлар билан ишлаётган билимли, талабчан ва замонавий мураббийлар қуради.
Энди асосий савол — ушбу конференцияларда олинган билимлар футбол майдонларида қанчалик тез амалий натижага айланади?
…