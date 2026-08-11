Alessandro Costacurta: «Milan» puede volver a la Liga de Campeones

El exdefensa del «Milan», Alessandro Costacurta, compartió su opinión sobre el rendimiento del equipo esta temporada y los cambios que atraviesa el club. En una entrevista concedida a Corriere dello Sport, destacó especialmente que los rossoneri habían dado buenos pasos para reforzar la plantilla, aunque los recursos económicos del club ya no son los mismos que antes. Sobre ello, Goal.com informa lo siguiente.

Según Goal.com, el experimentado especialista y analista consideró que, tras un comienzo cuanto menos extraño, el club había mostrado una imagen positiva en el mercado de fichajes. A su juicio, los nuevos jugadores que se incorporaron al equipo, entre ellos un defensa que reforzó la línea defensiva y un delantero que se entrega por completo al equipo, aumentaron el potencial del Milan.

Los cambios en la plantilla y el factor del entrenador

Costacurta destacó que la permanencia de Luka Modric en el equipo también tenía una enorme importancia, hasta el punto de considerarla equivalente a un fichaje. Asimismo, señaló que el enfoque del entrenador podía despertar la motivación del equipo.

«Milan» reforzó sus líneas defensiva y ofensiva con buenos futbolistas

La permanencia de Luka Modric fue un paso importante para el equipo

El principal problema de la temporada pasada estaba relacionado con el estado anímico de los jugadores

Según el exdefensa, la principal tarea actual es que los futbolistas que jugaron la temporada pasada eleven aún más su nivel. Solo así «Milan» podrá regresar con éxito a la Liga de Campeones.

La brecha económica en el fútbol europeo

Al comparar el «Milan» de su época con la situación actual, Costacurta no ocultó que el factor económico desempeñaba un papel decisivo. Según explicó, por entonces el club gastaba más que cualquier otro equipo europeo, mientras que hoy los clubes ni siquiera se encuentran entre los diez primeros en este aspecto.

Al mismo tiempo, el especialista calificó al Paris Saint-Germain como uno de los equipos más fuertes de Europa en los últimos años. Elogió la intensidad que muestran sobre el campo los jugadores del club parisino bajo las órdenes de Luis Enrique, así como la confianza que depositan en su entrenador.

Al hablar de los triunfos de los equipos italianos en el fútbol europeo, Costacurta afirmó que todo dependía únicamente de las inversiones. Según su pronóstico, a los clubes italianos les resultará difícil dominar Europa durante los próximos seis o siete años, ya que Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona y Real Madrid ya están muy por delante en la competencia.