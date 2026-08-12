La eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de Netflix

El 11 de agosto, la plataforma de streaming Netflix presentó a los espectadores una sensacional serie documental de tres partes dedicada a una de las figuras más brillantes y controvertidas del mundo del fútbol, el exentrenador del Real Madrid, José Mourinho.

En este proyecto, en el que participan leyendas del fútbol, otro protagonista muy esperado por todos —el entrenador del Barcelona, el Bayern y el Manchester City Josep Guardiola— no apareció, lo que generó diversas preguntas entre los aficionados.

«Pep aceptó, pero con una condición...»

Según el director de la serie documental, Joe Pearlman, los creadores de la película también se pusieron en contacto con el técnico español como un rival histórico y de principios, planeando entrevistarlo.

Guardiola no rechazó rotundamente la oferta, pero puso su firme y estricta condición:

«Sí, efectivamente nos pusimos en contacto con Pep y lo invitamos al proyecto. Aceptó dar una entrevista, pero puso una condición: el propio José Mourinho tenía que acudir a él en persona para pedírselo. Pueden imaginarse en qué terminó esta propuesta y condición», dijo el director Pearlman en una entrevista con el diario «The Sun».

El choque de egos y la mayor rivalidad en la historia del fútbol

Este pequeño detalle entre los entrenadores demostró una vez más que la intransigencia eterna y la «guerra» psicológica entre Guardiola y Mourinho siguen muy vivas. El enfrentamiento entre ambos grandes técnicos alcanzó su punto máximo especialmente entre 2010 y 2012, cuando Mourinho dirigía al Real Madrid y Guardiola al Barcelona.

Debido a que la condición de Guardiola no pudo cumplirse por el orgullo y el ego de Mourinho, los espectadores se perdieron la oportunidad de ver a los dos gigantes del fútbol mundial en un mismo plano.

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