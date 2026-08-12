Estados Unidos y otros 38 países exigen avisos previos sobre lanzamientos de misiles

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Estados Unidos y otros 38 países exigen avisos previos sobre lanzamientos de misiles

Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otros 38 países instaron a los Estados del mundo a notificar con antelación las pruebas de misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y vehículos lanzadores. Una nueva declaración conjunta exige firmemente que estas notificaciones se envíen al menos 24 horas antes del lanzamiento, especialmente por parte de los Estados poseedores de armas nucleares. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, esta iniciativa internacional fue anunciada después de que China lanzara inesperadamente un misil balístico hacia aguas internacionales del océano Pacífico. Aunque Pekín no se menciona directamente en el documento oficial, fueron precisamente estas pruebas imprevistas las que provocaron una gran preocupación y críticas en la comunidad internacional.

Medidas de seguridad y transparencia

Según los autores de la iniciativa, probar misiles capaces de transportar ojivas nucleares sin una notificación adecuada supone un gran riesgo. Esta situación amenaza la seguridad de los Estados cercanos a las zonas de prueba y aumenta la preocupación a escala internacional.

Los países participantes también establecieron la lista de información que debe proporcionarse. La notificación debe incluir lo siguiente:

  • La clase del misil balístico o del vehículo lanzador
  • El intervalo estimado del lanzamiento
  • La zona de lanzamiento y la trayectoria prevista
  • Información sobre las zonas de caída o amerizaje para los servicios de aviación y las autoridades marítimas
Este último punto desempeña un papel importante para garantizar la seguridad del tráfico aéreo y marítimo y prevenir incidentes imprevistos.

Mecanismos para reforzar la confianza

La declaración subraya que el intercambio periódico y transparente de información no limita los programas militares ni las capacidades operativas de los Estados. Por el contrario, reduce el riesgo de evaluar incorrectamente la situación y refuerza la confianza mutua entre los países.

Actualmente, uno de los principales mecanismos que cumple estas funciones es el Código de Conducta de La Haya contra la Proliferación de Misiles Balísticos, al que pertenecen 145 Estados. Los autores de la nueva iniciativa instaron a todos los países implicados a adherirse a estos acuerdos internacionales y respetar el procedimiento de notificación previa de los lanzamientos de misiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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