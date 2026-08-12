Sindarov sufre su primera derrota: ¿cómo queda la clasificación del torneo?

En la ciudad estadounidense de San Luis se disputa una de las competiciones de ajedrez más prestigiosas del mundo, considerada la fase decisiva de la serie Grand Chess Tour: Sinquefield Cup 2026 El torneo continúa. Con la participación de los principales grandes maestros del mundo, la competición se disputa en ajedrez clásico mediante un sistema de todos contra todos a 9 rondas.

Duelo dramático: una batalla sin cuartel contra Praggnanandhaa

En la primera ronda, el talentoso uzbeko Javokhir Sindarov hizo tablas con blancas ante el experimentado gran maestro estadounidense Levon Aronian. En la segunda ronda volvió a afrontar una prueba muy exigente.

En esta ronda, Sindarov jugó con negras contra el indio Rameshbabu Praggnanandhaa, quien se está convirtiendo en su principal rival directo de los últimos tiempos. En una partida muy dramática e intensa, que parecía equilibrada y encaminada a las tablas, Praggnanandhaa logró inclinar la balanza a su favor en el tramo final y selló la victoria.

En la segunda ronda también se registraron otras tres victorias. Solo un encuentro terminó en tablas: el neerlandés Anish Giri y el estadounidense Fabiano Caruana repartieron los puntos.

La clasificación antes de la tercera ronda y el próximo rival de Sindarov

En la tercera ronda, que se disputará hoy, Javokhir Sindarov jugará con blancas contra uno de los principales ajedrecistas franceses, Maxime Vachier-Lagrave. Todas las partidas del torneo comenzarán a las 22:00 hora de Uzbekistán.

Clasificación del torneo tras la segunda ronda:

Puestos 1.º-5.º: Fabiano Caruana, Wesley So, Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian y Maxime Vachier-Lagrave (1,5 puntos cada uno);

6.º puesto: Anish Giri (1 punto);

7.º puesto: Javokhir Sindarov (0,5 puntos, por desempate);

Últimos puestos: Jorden van Foreest (0 puntos, dos derrotas en dos rondas).

Lista completa de participantes de la Sinquefield Cup 2026:

En la competición participan 10 de los grandes maestros más fuertes del mundo:

Javokhir Sindarov (Uzbekistán) Fabiano Caruana (Estados Unidos) Rameshbabu Praggnanandhaa (India) Wesley So (Estados Unidos) Levon Aronian (Estados Unidos) Anish Giri (Países Bajos) Vincent Keymer (Alemania) Maxime Vachier-Lagrave (Francia) Jorden van Foreest (Países Bajos) Sam Sevian (Estados Unidos)

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