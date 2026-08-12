Milagro en Almaty: una mujer que cayó del noveno piso volvió a ponerse de pie en una semana

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Milagro en Almaty: una mujer que cayó del noveno piso volvió a ponerse de pie en una semana

Según la Dirección de Salud Pública de la ciudad de Almaty, la mujer que cayó del noveno piso ingresó en el hospital en estado grave y con múltiples lesiones.

Presentaba un traumatismo craneoencefálico, lesiones en el tórax, múltiples fracturas de costillas, neumotórax y hemotórax, además de fracturas de la pelvis, el fémur y el húmero.

Cuando llegó al hospital, la paciente estaba en coma y en estado de shock traumático. Los médicos calificaron su estado de extremadamente grave. Antes de trasladarla al hospital, los paramédicos la intubaron y comenzaron el tratamiento contra el shock.

En el hospital, la mujer recibió de inmediato la atención médica necesaria. En su tratamiento participaron anestesiólogos intensivistas, traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos, terapeutas, cardiólogos, así como psicólogos y psiquiatras.

Los médicos señalaron que la paciente fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. Primero se realizó de forma simultánea una operación para tratar las lesiones de las extremidades superiores e inferiores. Dos días después, fue operada de los huesos de la pelvis.

Lo más sorprendente es que, siete días después de su ingreso, comenzaron a ponerla de pie gradualmente. Tres días más tarde, recibió el alta hospitalaria en estado satisfactorio.

Ahora la mujer continuará el tratamiento de forma ambulatoria y realizará un curso de rehabilitación.

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