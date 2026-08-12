El Arsenal ofreció a sus rivales a un jugador formado en el club

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El Arsenal ofreció a sus rivales a un jugador formado en el club

Se produjo un giro inesperado en el mercado de fichajes de la Premier League. Según informó The Telegraph, el Arsenal estaría dispuesto a vender a Myles Lewis-Skelly, talentoso canterano de su academia, a sus principales rivales del campeonato, Chelsea y Manchester United. El club londinense habría tomado esta decisión para recuperar el equilibrio financiero tras realizar importantes gastos destinados a reforzar el centro del campo. Goal.com informa de que la noticia fue publicada.

Los Gunners, que actuaron a través de intermediarios en el mercado de fichajes, fijaron en aproximadamente 45 millones de libras esterlinas el precio del polivalente futbolista de 19 años. Sin embargo, la oferta por un joven considerado muy prometedor en el fútbol inglés no despertó el interés esperado de los grandes clubes, y ambas partes renunciaron al traspaso.

La decisión del Chelsea y del Manchester United

Al parecer, la directiva del Chelsea rechazó la posibilidad de fichar al joven futbolista y prefirió destinar sus recursos a la incorporación de Pep Chavarría, jugador del Rayo Vallecano. Al mismo tiempo, el Manchester United también rechazó rotundamente la propuesta. Una situación así, poco habitual en el fútbol inglés, llamó la atención de aficionados y especialistas, ya que resulta sorprendente que un club ofrezca directamente a uno de sus jóvenes más prometedores a sus rivales.

Sin embargo, al término de la temporada pasada, el entrenador Mikel Arteta había elogiado el carácter y el juego del joven defensa. El técnico español destacó que el futbolista había tenido dificultades para adaptarse al primer equipo, pero también subrayó que siempre había mantenido la humildad y demostrado su valía en los entrenamientos.

Los planes de futuro del futbolista

Según The Athletic, pese a los rumores sobre un posible traspaso, Myles Lewis-Skelly no tendría intención de abandonar el Arsenal. El canterano de 19 años afirmó estar dispuesto a darlo todo para hacerse un hueco en el primer equipo bajo las órdenes de Mikel Arteta.

El graduado de la academia de Hale End se ha marcado grandes objetivos. Anteriormente declaró que quería dejar un legado único en el mundo del fútbol y ganar todos los trofeos en los escenarios más importantes, sin dejar de tener los pies en la tierra ni de aprender.

ArsenalChelseaManchester UnitedMyles Lewis-SkellyFichajes
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