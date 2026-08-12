Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el agua

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Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el agua

En Florida, Estados Unidos, una mujer que se bañaba con sus amigos fue atacada repentinamente por un caimán. El incidente ocurrió en el río Silver River, y su vida se salvó gracias a la rápida intervención de un barquero que se encontraba casualmente cerca.

El incidente ocurrió el sábado en el río, al sur de la ciudad de Gainesville. Mientras la mujer nadaba con un grupo, un enorme caimán se acercó a ellos.

La mujer intentó ahuyentar al depredador con un remo. Sin embargo, el caimán le mordió la mano derecha en un instante y la arrastró bajo el agua.

En ese momento, el barquero John Gamash, que se encontraba cerca, escuchó los gritos de la mujer. Cuando llegó al lugar, el caimán ya había soltado a la víctima, pero esta estaba gravemente herida.

Según Gamash, las heridas de la mujer eran muy graves. Actuó de inmediato, utilizó una cuerda como torniquete improvisado y subió a la víctima a su embarcación.

Después, el barquero llevó a la mujer y a sus acompañantes hasta la orilla y se aseguró de que recibieran atención médica rápida. Su rápida intervención fue crucial para salvar la vida de la víctima.

La mujer ya ha recibido el alta hospitalaria y se está recuperando en casa.

Más tarde, los especialistas también identificaron al caimán responsable del ataque. Se descubrió que medía casi 2,95 metros . Tras capturar al depredador, el río Silver River volvió a abrirse a los visitantes.

FloridaEE. UU.Silver RiverGainesvilleJohn Gamache
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Kamola Shuhratova
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