Crean un ordenador steampunk único alimentado por un motor Stirling

Se ha creado un microordenador original, completamente autónomo y que no necesita en absoluto ni red eléctrica ni baterías. Según ixbt.com, un usuario de Reddit apodado PickentCode logró ensamblar un dispositivo steampunk único que, por su diseño y principio de funcionamiento, se ha convertido en una auténtica maravilla de la ingeniería. Este proyecto no solo es un ejemplo de creatividad técnica, sino también una interesante muestra del uso de fuentes de energía alternativas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La base de este insólito dispositivo es un diminuto motor Stirling, que convierte la diferencia de temperatura en movimiento mecánico y, posteriormente, en energía eléctrica mediante un generador. Según el autor del proyecto, diseñar y ensamblar este ordenador único llevó cerca de un mes. Todo comenzó con el modelado en Blender y terminó con la integración en una sólida carcasa de madera.

Estilo steampunk y soluciones de ingeniería

El aspecto exterior del dispositivo también merece especial atención. En los paneles laterales de la carcasa de madera se grabaron con láser, de forma elegante, un retrato de Robert Stirling y el esquema de su motor original, creado en 1816. Los componentes electrónicos y las teclas se imprimieron en 3D, mientras que los tubos decorativos que aportan un carácter único al diseño se fabricaron con una antigua manguera de ducha.

El equipamiento técnico interno del dispositivo también destaca por su compacidad. Su funcionamiento se basa en un microcontrolador ESP32 C3. El ordenador cuenta además con una pantalla OLED monocromática de 2,42 pulgadas y una resolución de 128 x 64 píxeles, así como con un teclado de 16 teclas. La tensión generada se estabiliza mediante condensadores y se supervisa con un voltímetro analógico.

Escasez de energía y capacidades

La principal dificultad del proyecto fue la potencia extremadamente baja del motor Stirling. Según la fuente, el motor solo produce 150 mW. Por ello, el autor tuvo que aplicar varias restricciones para garantizar la eficiencia energética:

Los módulos Wi-Fi y Bluetooth se desactivaron por completo

El brillo de la pantalla se redujo considerablemente

La frecuencia del procesador ESP32 se limitó a 80 MHz durante el funcionamiento y a 10 MHz en modo de espera

A pesar de todas estas estrictas limitaciones, el diminuto ordenador funciona plenamente. Ejecuta con éxito una máquina virtual CHIP-8 capaz de iniciar juegos como Tetris, Snake y Pong. Además, el dispositivo incorpora un editor de código especial que permite al usuario introducir sus propios programas y ejecutarlos directamente en este insólito gadget.