Dos niños quedaron atrapados en una casa en llamas

·45·Mundo
Dos niños quedaron atrapados en una casa en llamas

de Kazajistán Se produjo un incendio en una vivienda particular del pueblo de Vozvishenka, en el distrito de Mag‘jan Jumaboyev, en la región de Kazajistán Septentrional. Según los datos preliminares, se quemaron objetos personales en el almacén de la casa.

El servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán informó de que recibió un aviso del incendio en el número 112. Según la información уточada, en el momento del incendio había dos niños pequeños, nacidos en 2021 y 2023, dentro de la vivienda.

Lo más preocupante es que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada desde el exterior, lo que suponía un grave peligro para la vida de los niños.

Los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a extinguir el incendio. Los rescatistas encontraron a los niños dentro de la casa y los sacaron a un lugar seguro.

Además, los rescatistas sacaron de la casa una bombona de gas. Esto evitó que explotara debido al incendio y que la situación empeorara aún más.

El incendio fue extinguido en su fase inicial. Nadie resultó herido. Por ahora se desconoce la causa del incendio y se está llevando a cabo una investigación.

KazajistánVozvishenkaDistrito de Magzhan Zhumabayev
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webLos datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark webHoy, 13:37¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?¿Cuánto se gastó en servicios de belleza en Kazajistán?Hoy, 13:25Una mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraUna mujer en Kazajistán intentó vender a su hijo antes de que nacieraHoy, 12:53Prohibido usar gafas inteligentes en los tribunalesProhibido usar gafas inteligentes en los tribunalesHoy, 12:26La eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixLa eterna rivalidad entre Guardiola y Mourinho: los secretos detrás de escena de la serie de NetflixHoy, 12:15Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaUn enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaHoy, 12:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones