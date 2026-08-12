Dos niños quedaron atrapados en una casa en llamas

de Kazajistán Se produjo un incendio en una vivienda particular del pueblo de Vozvishenka, en el distrito de Mag‘jan Jumaboyev, en la región de Kazajistán Septentrional. Según los datos preliminares, se quemaron objetos personales en el almacén de la casa.

El servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán informó de que recibió un aviso del incendio en el número 112. Según la información уточada, en el momento del incendio había dos niños pequeños, nacidos en 2021 y 2023, dentro de la vivienda.

Lo más preocupante es que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada desde el exterior, lo que suponía un grave peligro para la vida de los niños.

Los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a extinguir el incendio. Los rescatistas encontraron a los niños dentro de la casa y los sacaron a un lugar seguro.

Además, los rescatistas sacaron de la casa una bombona de gas. Esto evitó que explotara debido al incendio y que la situación empeorara aún más.

El incendio fue extinguido en su fase inicial. Nadie resultó herido. Por ahora se desconoce la causa del incendio y se está llevando a cabo una investigación.