El precio de la GeForce RTX 5090 aumenta un 135 % frente a su tarifa oficial

En el mercado mundial de la tecnología informática, los precios de las tarjetas gráficas insignia se alejan considerablemente de las cifras oficiales. Según Ixbt.com, aunque NVIDIA mantiene los precios iniciales de sus chips gráficos de nueva generación, su valor real en el mercado alcanza varias veces esos importes. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Actualmente, el gigante tecnológico sigue mostrando en su sitio web oficial precios de 300 dólares para la GeForce RTX 5060, 550 dólares para la RTX 5070, 1.000 dólares para la RTX 5080 y 2.000 dólares para el modelo más potente, la RTX 5090. Sin embargo, para los consumidores se ha vuelto prácticamente imposible comprar estos dispositivos al precio indicado.

Precios reales del mercado y ritmo de aumento

Durante los dos últimos meses se ha observado un salto considerable en el precio medio de los procesadores gráficos en el mercado. En concreto, la versión RTX 5060 Ti 8 GB se vende por al menos 430 dólares, frente a los 380 dólares recomendados. La variante de 16 GB de este modelo pasó en poco tiempo de 570 a 805 dólares.

Los modelos de gama media y alta tampoco son una excepción. El precio de la RTX 5070 Ti se mantiene alrededor de los 1.100 dólares, mientras que la RTX 5080 se cotiza aproximadamente a 1.500 dólares. No obstante, la mayor diferencia se observa en el modelo insignia, el más potente de la gama.

El precio de la tarjeta gráfica RTX 5090 más barata parte de 4.100 dólares en el mercado, y estos dispositivos suelen estar agotados. En los últimos dos meses, su precio volvió a subir 400 dólares, hasta alcanzar los 4.700 dólares. Esto significa que supera en un 135 % el precio oficial fijado por el fabricante.

La postura de NVIDIA y casos excepcionales

A pesar de esta fuerte subida de precios y de la enorme diferencia entre las tarifas oficiales y reales, NVIDIA no ha anunciado oficialmente ningún aumento y sigue mostrando las cifras anteriores en sus recursos.

Al mismo tiempo, durante el evento QuakeCon 2026 celebrado recientemente, la empresa puso a la venta los modelos RTX 5090, RTX 5080 y RTX 5070 Founders Edition exactamente a los precios recomendados. Sin embargo, la cantidad disponible era muy limitada.

Curiosamente, algunos compradores calcularon que el coste de un vuelo por Estados Unidos, la compra de una RTX 5090 durante el evento y el viaje de regreso resultaba más barato que adquirir el producto en una tienda minorista local. Esto demuestra claramente hasta qué punto la escasez artificial y la política de precios del mercado están colocando a los consumidores en una situación complicada.