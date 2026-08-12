Ofertas del Fenerbahçe y el Trabzonspor: ¿dónde continuará Eldor su carrera?

Los rumores sobre el futuro de Eldor Shomurodov, capitán y delantero de la selección de Uzbekistán, vuelven a intensificarse. Según las últimas informaciones difundidas por los medios turcos, la posibilidad de que el delantero uzbeko se marche a la Süper Lig antes del cierre del mercado de verano ha aumentado considerablemente.

El futbolista ya despierta un gran interés entre los principales clubes turcos: el «Fenerbahçe», el «Beşiktaş» y el «Trabzonspor» estarían siguiendo de cerca su situación.

«Trabzonspor»: acuerdo de principio por 5 millones de euros y un intercambio de jugadores

Según informa uno de los medios más prestigiosos de Turquía, karadenizgazete.com.tr , el club de Trebisonda ya ha alcanzado un acuerdo de principio con el delantero sobre las condiciones de su contrato personal. Ahora, los clubes negocian la fórmula de la operación.

La información señala que la directiva del «Trabzonspor» ha ofrecido al centrocampista defensivo francés Batista Mendy para cerrar el fichaje de Shomurodov, además de 5 millones de euros en efectivo.

Según los datos disponibles, el cuerpo técnico valora muy positivamente el perfil táctico de Eldor:

« Eldor Shomurodov es un delantero poco común, capaz de ejercer una presión alta, participar en duelos físicos y aportar mucho al juego colectivo. Encaja plenamente en nuestra estrategia de juego ».

Prensa turca: una operación que satisfaría a ambas partes

El periodista Birol Sanjak, del medio deportivo takagazete.com.tr , confirma que el plan del club de Trebisonda está siendo ampliamente debatido en el mercado de fichajes:

La motivación de Shomurodov: El futbolista está dispuesto a abrir una nueva etapa en su carrera y jugar en un equipo donde pueda disfrutar de minutos de forma regular.

Interés económico y táctico: Se espera que la oferta por Batista Mendy y 5 millones de euros sea un factor clave en las negociaciones.

Aunque los clubes todavía no han emitido ningún comunicado oficial sobre esta operación, en Turquía se espera que el fichaje de Shomurodov se convierta en uno de los acuerdos más sonados del mercado de verano.

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