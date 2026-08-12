Ofertas del Fenerbahçe y el Trabzonspor: ¿dónde continuará Eldor su carrera?

·75·Deportes
Ofertas del Fenerbahçe y el Trabzonspor: ¿dónde continuará Eldor su carrera?

Los rumores sobre el futuro de Eldor Shomurodov, capitán y delantero de la selección de Uzbekistán, vuelven a intensificarse. Según las últimas informaciones difundidas por los medios turcos, la posibilidad de que el delantero uzbeko se marche a la Süper Lig antes del cierre del mercado de verano ha aumentado considerablemente.

El futbolista ya despierta un gran interés entre los principales clubes turcos: el «Fenerbahçe», el «Beşiktaş» y el «Trabzonspor» estarían siguiendo de cerca su situación.

«Trabzonspor»: acuerdo de principio por 5 millones de euros y un intercambio de jugadores

Según informa uno de los medios más prestigiosos de Turquía, karadenizgazete.com.tr , el club de Trebisonda ya ha alcanzado un acuerdo de principio con el delantero sobre las condiciones de su contrato personal. Ahora, los clubes negocian la fórmula de la operación.

La información señala que la directiva del «Trabzonspor» ha ofrecido al centrocampista defensivo francés Batista Mendy para cerrar el fichaje de Shomurodov, además de 5 millones de euros en efectivo.

Según los datos disponibles, el cuerpo técnico valora muy positivamente el perfil táctico de Eldor:

« Eldor Shomurodov es un delantero poco común, capaz de ejercer una presión alta, participar en duelos físicos y aportar mucho al juego colectivo. Encaja plenamente en nuestra estrategia de juego ».

Prensa turca: una operación que satisfaría a ambas partes

El periodista Birol Sanjak, del medio deportivo takagazete.com.tr , confirma que el plan del club de Trebisonda está siendo ampliamente debatido en el mercado de fichajes:

  • La motivación de Shomurodov: El futbolista está dispuesto a abrir una nueva etapa en su carrera y jugar en un equipo donde pueda disfrutar de minutos de forma regular.

  • Interés económico y táctico: Se espera que la oferta por Batista Mendy y 5 millones de euros sea un factor clave en las negociaciones.

Aunque los clubes todavía no han emitido ningún comunicado oficial sobre esta operación, en Turquía se espera que el fichaje de Shomurodov se convierta en uno de los acuerdos más sonados del mercado de verano.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Eldor ShomurodovFenerbahçeTrabзонспорBeşiktaşBatista Mendy
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lionel Messi afirma que podría poner fin a su carrera tras la muerte de su padreLionel Messi afirma que podría poner fin a su carrera tras la muerte de su padreHoy, 19:56Shahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertosShahnoza Haydarova, campeona de Asia: tres intentos, tres aciertosHoy, 19:26El Inter completa el fichaje del defensa del Tottenham Djed SpenceEl Inter completa el fichaje del defensa del Tottenham Djed SpenceHoy, 19:16Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionadosSensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionadosHoy, 19:14El «milagro» en la morgue: el futbolista declarado muerto por los médicos estaba vivo…El «milagro» en la morgue: el futbolista declarado muerto por los médicos estaba vivo…Hoy, 19:01Los jugadores del Manchester City regresan, pero la situación de Rodri sigue siendo inciertaLos jugadores del Manchester City regresan, pero la situación de Rodri sigue siendo inciertaHoy, 18:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado