El Bayern de Múnich instala una enorme valla para entrenamientos secretos

Según Bild, el Bayern de Múnich ha comenzado a instalar una enorme valla de alta tecnología contra el espionaje en su centro de entrenamiento de la Säbener Straße para garantizar una privacidad total. Esta medida drástica pretende ofrecer al entrenador Vincent Kompany las condiciones necesarias para preparar al equipo antes de la nueva temporada, lejos de miradas indiscretas y sin interferencias externas. Goal.com informa .

Las obras, iniciadas a principios de semana, dejaron patente la magnitud del proyecto el miércoles. El Bayern se está aislando por completo del mundo exterior y ya se ha instalado parcialmente una lona especial de tamaño XXL para ocultar los entrenamientos del primer equipo. En torno al nuevo campo de entrenamiento en construcción se han levantado enormes postes de acero de hasta diez metros de altura.

Tecnología moderna y exigencias de Kompany

Esta barrera contra el espionaje funciona mediante un sistema de cuerdas y poleas que permite elevar rápidamente una gran lona gris de privacidad cuando es necesario. El sistema, probado el martes sin la tela, avanzó otra fase el miércoles: la cubierta diseñada para soportar cargas pesadas fue fijada a un grueso tubo de acero y colocada en su sitio.

Según Bild, Vincent Kompany es el principal impulsor de estas medidas de seguridad reforzadas. El técnico belga, de 40 años, regresó de una gira de pretemporada por Asia e inspeccionó personalmente las obras junto al director deportivo Christoph Freund, examinando detenidamente las vallas.

La experiencia inglesa y las tradiciones históricas

La decisión de Kompany está estrechamente relacionada con su amplia experiencia en Inglaterra, tanto como jugador como entrenador en la Premier League. En Inglaterra, los grandes clubes están acostumbrados a entrenarse en un entorno completamente protegido de aficionados, medios de comunicación y espías de los equipos rivales. El técnico quiere implantar la misma organización en Alemania.

El técnico belga se apoya en la importancia de cada detalle en la lucha por recuperar el título de la Bundesliga. Para él, es prioritario evitar que las jugadas a balón parado y los cambios tácticos se filtren antes de los partidos. Aunque el concepto de entrenamientos secretos en la Säbener Straße no es nuevo, el nuevo sistema es mucho más avanzado que los anteriores.

Cabe recordar que Pep Guardiola también aplicó medidas de protección similares en su momento, instalando alrededor de uno de los campos una lona gris conocida como el «telón de Guardiola». Sin embargo, aquel sistema solía fallar con vientos fuertes y bajas temperaturas. El nuevo sistema de cuerdas es más fiable y puede ocultar el campo desde casi todos los ángulos.